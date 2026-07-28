В Белгородской области из-за атак ВСУ пострадали четыре человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Четыре мирных жителя пострадали при атаках со стороны ВСУ в Белгородской области.
БЕЛГОРОД, 28 июл - РИА Новости. Четыре мирных жителя пострадали при атаках со стороны ВСУ по коммерческому объекту и грузовику в Белгородской области, сообщили в оперативном штабе Белгородской области.
"Четыре мирных жителя пострадали при атаках со стороны ВСУ. В поселке Новосадовый Белгородского округа беспилотник нанес удар по коммерческому объекту. Двое мужчин получили осколочные ранения и термические ожоги, у третьего пострадавшего множественные осколочные ранения лица, плеча и ноги", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".