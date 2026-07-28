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В Белгородской области из-за атак ВСУ пострадали четыре человека - РИА Новости, 28.07.2026
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19:46 28.07.2026 (обновлено: 19:49 28.07.2026)
В Белгородской области из-за атак ВСУ пострадали четыре человека

В Белгородской области из-за атак ВСУ пострадали четыре мирных жителя

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Четыре мирных жителя пострадали при атаках со стороны ВСУ в Белгородской области.
БЕЛГОРОД, 28 июл - РИА Новости. Четыре мирных жителя пострадали при атаках со стороны ВСУ по коммерческому объекту и грузовику в Белгородской области, сообщили в оперативном штабе Белгородской области.
"Четыре мирных жителя пострадали при атаках со стороны ВСУ. В поселке Новосадовый Белгородского округа беспилотник нанес удар по коммерческому объекту. Двое мужчин получили осколочные ранения и термические ожоги, у третьего пострадавшего множественные осколочные ранения лица, плеча и ноги", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
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