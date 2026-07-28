Число погибших из-за израильских атак на Ливан достигло 4333 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ С начала эскалации 2 марта в результате израильских атак на Ливан погибли 4333 человека, включая 135 медицинских работников и 247 детей, и 12 236 человек получили ранения.

БЕЙРУТ, 28 июл - РИА Новости. Число погибших в результате израильских атак на Ливан с начала эскалации 2 марта достигло 4333, ранения получили 12 236 человек, говорится в заявлении министерства здравоохранения республики.

"Количество жертв агрессии по состоянию на 28 июля составляет 4333 погибших и 12 236 раненых", - написано в заявлении.

Согласно опубликованной ведомством статистике, в результате атак погибли 135 медицинских работников, еще 410 получили ранения. Среди погибших 130 сотрудников бригад скорой помощи и пять представителей медицинского и сестринского персонала. Ранения получили 263 сотрудника скорой помощи и 147 медработников.

По последним опубликованным данным ЮНИСЕФ , с начала эскалации 2 марта в Ливане погибли 247 детей, еще 992 ребенка получили ранения.