В Белгородской области из-за атак ВСУ погибли два человека

Краткий пересказ от РИА ИИ В Шебекинском и Валуйском округах Белгородской области два человека погибли и двое получили ранения во время ударов со стороны ВСУ.

БЕЛГОРОД, 28 июл - РИА Новости. Два человека погибли, еще двое получили ранения в Шебекинском и Валуйском округах Белгородской области во время ударов со стороны ВСУ, сообщили в оперативном штабе региона.

В понедельник оперштаб информировал, что в селе Белянка Шебекинского округа беспилотник ударил по предприятию, за медицинской помощью обратились восемь человек: семь мужчин с осколочными ранениями и одна женщина с акубаротравмой, ее после отпустили на амбулаторное лечение.

"Во время ударов со стороны ВСУ два человека погибли, двое получили ранения. Уточненная информация о последствиях атаки беспилотника на предприятие в селе Белянка Шебекинского округа. На месте происшествия обнаружен погибший мужчина", - говорится в канале оперштаба на платформе " Макс ".

Уточняется, что количество раненых возросло до девяти человек, госпитализирована женщина с осколочными ранениями рук и ног.