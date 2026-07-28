В Белгородской области из-за атак ВСУ погибли два человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Шебекинском и Валуйском округах Белгородской области два человека погибли и двое получили ранения во время ударов со стороны ВСУ.
БЕЛГОРОД, 28 июл - РИА Новости. Два человека погибли, еще двое получили ранения в Шебекинском и Валуйском округах Белгородской области во время ударов со стороны ВСУ, сообщили в оперативном штабе региона.
В понедельник оперштаб информировал, что в селе Белянка Шебекинского округа беспилотник ударил по предприятию, за медицинской помощью обратились восемь человек: семь мужчин с осколочными ранениями и одна женщина с акубаротравмой, ее после отпустили на амбулаторное лечение.
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Уточняется, что количество раненых возросло до девяти человек, госпитализирована женщина с осколочными ранениями рук и ног.
В Валуйском округе в хуторе Ромашовка беспилотник ударил по автомобилю, от полученных травм мужчина скончался на месте. Еще одного мужчину со множественными ранениями доставили в местную больницу. После оказания помощи лечение продолжит амбулаторно, добавили в оперштабе.