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Керчь обесточена из-за атаки беспилотников ВСУ - РИА Новости, 28.07.2026
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11:35 28.07.2026
Керчь обесточена из-за атаки беспилотников ВСУ

Керчь обесточена из-за атаки беспилотников ВСУ на энергосистему восточного Крыма

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкГорода России. Керчь
Города России. Керчь - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из-за беспилотной атаки ВСУ на объекты энергосистемы в восточном Крыму город Керчь обесточен.
  • В Керчи частично ограничена подача воды, организован ее подвоз для жителей.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Керчь обесточена из-за беспилотной атаки ВСУ на объекты энергосистемы в восточном Крыму, сообщил глава администрации города Иван Кошель.
"Сегодня ночью энергообъекты восточного Крыма подверглись беспилотной атаке ВСУ, в результате чего часть населенных пунктов, включая город Керчь, обесточена", - написал Кошель в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, идут восстановительные работы на сетях энергоснабжения.
"Также в городе частично ограничена подача воды. Для удобства керчан организован подвоз", - подчеркнул глава города.
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