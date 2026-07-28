Керчь обесточена из-за атаки беспилотников ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Из-за беспилотной атаки ВСУ на объекты энергосистемы в восточном Крыму город Керчь обесточен.
- В Керчи частично ограничена подача воды, организован ее подвоз для жителей.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Керчь обесточена из-за беспилотной атаки ВСУ на объекты энергосистемы в восточном Крыму, сообщил глава администрации города Иван Кошель.
По его словам, идут восстановительные работы на сетях энергоснабжения.
"Также в городе частично ограничена подача воды. Для удобства керчан организован подвоз", - подчеркнул глава города.