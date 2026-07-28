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Позиция России по курсу Армении в ЕС осталась неизменной, считает политолог - РИА Новости, 28.07.2026
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17:32 28.07.2026
Позиция России по курсу Армении в ЕС осталась неизменной, считает политолог

Лукьянов: позиция России по курсу Армении в ЕС осталась неизменной

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Армении
Государственные флаги России и Армении - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по инициативе армянской стороны.
  • Политолог Федор Лукьянов считает, что позиция Москвы осталась прежней: если Армения продолжит движение в Евросоюз, Россия не будет создавать благоприятных условий.
  • Пашинян допустил проведение референдума по вступлению в ЕС после официальной заявки в Евросоюз, однако, по мнению Лукьянова, Армении никто не предлагает реального членства в Евросоюзе, а референдум будет лишь о концептуальном выборе ориентации.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна показал, что позиция Москвы осталась прежней, и Россия не будет создавать благоприятных условий, если Армения продолжит движение в Евросоюз, считает политолог Федор Лукьянов.
В понедельник Владимир Путин провел телефонный разговор с Николом Пашиняном по инициативе армянской стороны. Как сообщили в пресс-службе армянского кабмина, Пашинян допустил проведение референдума по вступлению в ЕС после официальной заявки в Евросоюз.
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"Судя по озвученным деталям разговора, позиция Кремля непреклонна. Если Армения стратегически выбирает путь в Евросоюз, то это ее дело, но есть ряд нюансов. Во-первых, это не будет происходить за счет России, и Москва не собирается создавать никаких благоприятных условий. Во-вторых, чтобы закрепить армянский выбор, руководству республики необходимо провести референдум", - сказал Лукьянов газете ВЗГЛЯД.
Как отметил политолог, Пашинян ищет контакты с российскими властями, поскольку введенные Россией ограничения тяжелы для Еревана, однако визит в Москву после выборов не состоялся - для этого нужно приглашение, и неясно, готовы ли в Кремле к диалогу на высшем уровне. При этом армянский премьер рассчитывал, что после парламентских выборов линия Москвы изменится, но этого не произошло, считает Лукьянов.
Кроме того, по словам политолога, Армении никто не предлагает реального членства в Евросоюзе, речь идет лишь о декларациях, а референдум, если и состоится, будет лишь о концептуальном выборе ориентации.
Лукьянов также отметил, что обещанная Брюсселем помощь не связана с реальными проблемами армянских производителей, а с экономической точки зрения Еревану выгоднее участие в ЕАЭС, чем в Евросоюзе.
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