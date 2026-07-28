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Армения не называла сроки референдума о вступлении в ЕС, заявил Песков - РИА Новости, 28.07.2026
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13:01 28.07.2026
Армения не называла сроки референдума о вступлении в ЕС, заявил Песков

Песков: Армения не называла точные сроки референдума о вступлении в ЕС

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Армении
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армения не называла точных сроков референдума о вступлении в ЕС, заявил Песков.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Точных сроков референдума о вступлении Армении в ЕС или о пребывании в составе ЕАЭС в ходе разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна не называлось, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Ранее в пресс-службе армянского кабмина сообщили, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонной беседе с президентом РФ Владимиром Путиным допустил проведение референдума по вступлению в ЕС после официальной заявки в Евросоюз.
"Нет, точных сроков названо не было, но тем не менее была подчеркнута необходимость скорейшего проведения такого референдума. Это очень важно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о точных сроках проведения референдума по вступлению Армении в ЕС.
В понедельник Путин провел телефонный разговор с Пашиняном по инициативе армянской стороны.
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