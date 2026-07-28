Армения не называла сроки референдума о вступлении в ЕС, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армения не называла точных сроков референдума о вступлении в ЕС, заявил Песков.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Точных сроков референдума о вступлении Армении в ЕС или о пребывании в составе ЕАЭС в ходе разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна не называлось, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Ранее в пресс-службе армянского кабмина сообщили, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонной беседе с президентом РФ Владимиром Путиным допустил проведение референдума по вступлению в ЕС после официальной заявки в Евросоюз.
"Нет, точных сроков названо не было, но тем не менее была подчеркнута необходимость скорейшего проведения такого референдума. Это очень важно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о точных сроках проведения референдума по вступлению Армении в ЕС.
В понедельник Путин провел телефонный разговор с Пашиняном по инициативе армянской стороны.