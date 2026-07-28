Армения не называла сроки референдума о вступлении в ЕС, заявил Песков

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Точных сроков референдума о вступлении Армении в ЕС или о пребывании в составе ЕАЭС в ходе разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна не называлось, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет, точных сроков названо не было, но тем не менее была подчеркнута необходимость скорейшего проведения такого референдума. Это очень важно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о точных сроках проведения референдума по вступлению Армении в ЕС.