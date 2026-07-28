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Apple вновь стала самой дорогой компанией мира - РИА Новости, 28.07.2026
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00:47 28.07.2026
Apple вновь стала самой дорогой компанией мира

Apple обошла Nvidia и вновь стала самой дорогой компанией мира

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип компании Apple в Нью-Йорке
Логотип компании Apple в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Логотип компании Apple в Нью-Йорке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Корпорация Apple обошла производителя чипов Nvidia и вновь стала самой дорогой компанией мира.
  • Рыночная капитализация Apple достигла 4,948 триллиона долларов после роста акций более чем на 1%.
НЬЮ-ЙОРК, 28 июл - РИА Новости. Американская корпорация Apple обошла производителя чипов Nvidia и вновь стала самой дорогой компанией мира, следует из данных торгов.
Акции Apple по итогам торгов выросли более чем на 1% и торговались по 336,91 доллара за бумагу, в результате чего рыночная капитализация компании достигла 4,948 триллиона долларов. Бумаги Nvidia подешевели почти на 5%, до 196,51 доллара, а ее капитализация сократилась до 4,76 триллиона долларов.
Семнадцатого июня капитализация Apple поднялась выше рыночной стоимости разработчика графических процессоров Nvidia, и компания стала самой дорогой в мире.
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