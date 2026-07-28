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АПЛ "Ульяновск" вывели из эллинга "Севмаша" - РИА Новости, 28.07.2026
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19:49 28.07.2026
АПЛ "Ульяновск" вывели из эллинга "Севмаша"

Минобороны: АПЛ «Ульяновск» выведена из эллинга «Севмаша»

© Фото : Минобороны РоссииВывод из эллинга многоцелевой АПЛ "Ульяновск" проекта 885М класса "Ясень-М"
Вывод из эллинга многоцелевой АПЛ Ульяновск проекта 885М класса Ясень-М - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : Минобороны России
Вывод из эллинга многоцелевой АПЛ "Ульяновск" проекта 885М класса "Ясень-М"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Многоцелевая атомная подводная лодка "Ульяновск" проекта 885М класса "Ясень-М" выведена из эллинга "Севмаша".
  • Она будет достраиваться на плаву и пройдет комплекс испытаний.
  • Дальнейшую службу атомный подводный крейсер "Ульяновск" будет проходить в составе Северного флота.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Новейшая многоцелевая АПЛ "Ульяновск" проекта 885М класса "Ясень-М" выведена из эллинга "Севмаша", впереди достройка на плаву и проведение испытаний, сообщило во вторник Минобороны РФ.
Церемония прошла под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала флота Александра Моисеева.
"На предприятии ОСК "Севмаш" состоялась торжественная церемония вывода из эллинга многоцелевого атомного подводного крейсера (АПК) проекта "Ясень-М" "Ульяновск", - говорится в сообщении.
"В июне текущего года на стапелях прославленного "Севмаша" был заложен атомный подводный крейсер "Мурманск", а сегодня выводится из эллинга уже шестой в серии крейсер данного проекта "Ульяновск". "Ульяновску" предстоит еще достройка на плаву и проведение комплекса испытаний", – сказал Моисеев.
Он сообщил, что дальнейшую службу корабль будет проходить в составе Северного флота.
По его словам, атомные подводные лодки, в том числе и этого проекта, сейчас и ближайшей перспективе являются основой российского подплава. Они вносят весомый вклад в обеспечение безопасности РФ с учетом их боевых возможностей, добавил он.
"Мы способны строить их в соответствии с теми планами, сроками, которые заложены нашими программами, и мы являемся свидетелями фактически ежегодных закладок и выводов кораблей из эллинга", – подчеркнул главком.
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