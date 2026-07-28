АПЛ "Ульяновск" передадут ВМФ в декабре 2027 года

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Новейшая многоцелевая АПЛ «Ульяновск» проекта 885М (класс «Ясень-М») будет передана ВМФ РФ в декабре 2027 года.
- После вывода из цеха АПЛ «Ульяновск» пройдет все виды испытаний: швартовные, ходовые, государственные.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Новейшая многоцелевая АПЛ "Ульяновск" проекта 885М (класс "Ясень-М") будет передана ВМФ РФ в декабре 2027 года, сообщил генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко.
АПЛ "Ульяновск" выведена во вторник из эллинга "Севмаша".
«
"Мы должны передать корабль в декабре следующего года, и это непременно состоится. У коллектива предприятия накоплен огромный опыт, в профессионализме корабелов сомнений нет", - сказал Будниченко на торжественной церемонии в Северодвинске.
По его словам, после вывода из цеха корабль пройдет все виды испытаний: швартовные, ходовые, государственные.