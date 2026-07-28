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АПЛ "Ульяновск" передадут ВМФ в декабре 2027 года - РИА Новости, 28.07.2026
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18:26 28.07.2026
АПЛ "Ульяновск" передадут ВМФ в декабре 2027 года

"Севмаш": АПЛ "Ульяновск" проекта 885М будет передана ВМФ РФ в декабре 2027 года

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкЦех корпусно-сварочного производства на судостроительном предприятии "Севмаш" в Северодвинске
Цех корпусно-сварочного производства на судостроительном предприятии Севмаш в Северодвинске - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Павел Львов
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Цех корпусно-сварочного производства на судостроительном предприятии "Севмаш" в Северодвинске. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новейшая многоцелевая АПЛ «Ульяновск» проекта 885М (класс «Ясень-М») будет передана ВМФ РФ в декабре 2027 года.
  • После вывода из цеха АПЛ «Ульяновск» пройдет все виды испытаний: швартовные, ходовые, государственные.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Новейшая многоцелевая АПЛ "Ульяновск" проекта 885М (класс "Ясень-М") будет передана ВМФ РФ в декабре 2027 года, сообщил генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко.
АПЛ "Ульяновск" выведена во вторник из эллинга "Севмаша".
«
"Мы должны передать корабль в декабре следующего года, и это непременно состоится. У коллектива предприятия накоплен огромный опыт, в профессионализме корабелов сомнений нет", - сказал Будниченко на торжественной церемонии в Северодвинске.
По его словам, после вывода из цеха корабль пройдет все виды испытаний: швартовные, ходовые, государственные.
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БезопасностьСеверодвинскМихаил БудниченкоСевмашВМФ РФ
 
 
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