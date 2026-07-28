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Анохин рассказал о системе выявления талантов в Смоленской области - РИА Новости, 28.07.2026
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
22:31 28.07.2026
Анохин рассказал о системе выявления талантов в Смоленской области

Анохин рассказал о создании условий для раскрытия талантов детей на Смоленщине

© РИА Новости / Виталий БелоусовГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Охват обучающихся в возрасте от пяти до 18 лет дополнительным образованием в Смоленской области сохраняется на высоком уровне, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Глава Смоленщины обсудил итоги и планы работы по созданию условий для раскрытия талантов детей на очередном заседании правительства региона.
По его словам, в 2025 году в образовательных организациях Смоленской области реализовывалось более 7,5 тысячи программ дополнительного образования детей – на 450 программ больше в сравнении с предыдущим годом.
«
"Растет количество программ художественного, социально-гуманитарного, естественно-научного, физкультурно-спортивного направлений. Активно развивается инфраструктура дополнительного образования. В настоящее время работают 191 центр естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста", а также школьные технопарки "Кванториум", мобильный технопарк, центр цифрового образования "IT-куб" в Смоленске", — написал Анохин в своем канале в мессенджере "Макс".
Он уточнил, что в Смоленской области на базе школ работают более 1 тысячи театров, спортивных клубов, музеев и других объединений. Ежегодно для юных смолян проводится 45 областных конкурсных мероприятий, в которых участвуют около 36 тысяч человек.
"Ключевую роль в системе выявления и поддержки талантов играет региональный центр "Смоленский Олимп". Он создан по модели образовательного центра "Сириус" и работает по трем направлениям: "Наука", "Искусство" и "Спорт". Здесь проходят интенсивные профильные смены для школьников от 10 до 17 лет по робототехнике, точным наукам, хоккею, изобразительному искусству и другим дисциплинам", — указал Анохин.
Он добавил, что "Смоленский Олимп" также является региональным координатором Всероссийской олимпиады школьников, занимается подготовкой к конкурсам "Большие вызовы" и "Сириус.Лето". Выпускники центра неоднократно становились участниками образовательных программ в федеральном центре "Сириус" и побеждали на всероссийских конкурсах.
Губернатор Смоленской области поставил задачи по дальнейшему развитию системы работы для развития способностей детей.
"Необходимо вовлекать больше учеников к участию во Всероссийской олимпиаде школьников. Важно расширять кругозор ребят — в каждой школе введем еженедельное планирование внешкольных мероприятий", — заключил Анохин.
 
Смоленская областьСмоленская областьВасилий АнохинКванториум
 
 
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