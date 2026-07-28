Анохин: новая техника позволит повысить эффективность лечения бесплодия

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Новый настольный инкубатор, который привезли в Перинатальный центр ОГБУЗ "Клиническая больница №1" города Смоленска, позволит повысить эффективность лечения бесплодия, заявил губернатор региона Василий Анохин.

Техникой оснастили отделение вспомогательных репродуктивных технологий. Оборудование закуплено по поручению Анохина в рамках региональной государственной программы "Развитие здравоохранения в Смоленской области". Инкубатор предназначен для культивирования эмбрионов и является ключевым элементом лаборатории ЭКО.

"Новая техника позволит повысить эффективность программ лечения бесплодия и сделать высокотехнологичную медицинскую помощь более доступной для смолянок, которые в ней нуждаются. Это особенно важно сейчас, когда повышение рождаемости является стратегической задачей для нашего региона. Эту цель обозначил президент России Владимир Владимирович Путин, и мы четко ей следуем, разрабатывая и расширяя программы и меры поддержки беременных женщин", — приводит слова Анохина пресс-служба правительства Смоленской области.