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Анохин: новая техника позволит повысить эффективность лечения бесплодия - РИА Новости, 28.07.2026
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
13:47 28.07.2026
Анохин: новая техника позволит повысить эффективность лечения бесплодия

Анохин: новая техника позволит повысить эффективность программ лечения бесплодия

© Фото : Министерство здравоохранения Смоленской областиОборудование для лечения бесплодия
Оборудование для лечения бесплодия - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : Министерство здравоохранения Смоленской области
Оборудование для лечения бесплодия
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Новый настольный инкубатор, который привезли в Перинатальный центр ОГБУЗ "Клиническая больница №1" города Смоленска, позволит повысить эффективность лечения бесплодия, заявил губернатор региона Василий Анохин.
Техникой оснастили отделение вспомогательных репродуктивных технологий. Оборудование закуплено по поручению Анохина в рамках региональной государственной программы "Развитие здравоохранения в Смоленской области". Инкубатор предназначен для культивирования эмбрионов и является ключевым элементом лаборатории ЭКО.
"Новая техника позволит повысить эффективность программ лечения бесплодия и сделать высокотехнологичную медицинскую помощь более доступной для смолянок, которые в ней нуждаются. Это особенно важно сейчас, когда повышение рождаемости является стратегической задачей для нашего региона. Эту цель обозначил президент России Владимир Владимирович Путин, и мы четко ей следуем, разрабатывая и расширяя программы и меры поддержки беременных женщин", — приводит слова Анохина пресс-служба правительства Смоленской области.
В отделение вспомогательных репродуктивных технологий смоленского Перинатального центра отметили, что появление такого аппарата — это качественный скачок в возможностях их лаборатории ЭКО. Они получили оборудование, которое сводит к минимуму человеческий и технический фактор, позволяя создать для эмбриона среду, максимально приближенную к естественной. Для пациенток это означает реальное повышение шансов на долгожданную беременность.
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
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Смоленская областьСмоленскСмоленская областьВасилий АнохинЗдравоохранение
 
 
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