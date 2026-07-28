Анохин: совещание центров энергосбережения проводят в Смоленске

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Всероссийское совещание центров энергосбережения "Российско-Белорусский диалог" начало работу в смоленском КВЦ имени Тенишевых, мероприятие объединило представителей 48 регионов России, федеральных и региональных органов власти, Союзного государства, Белоруссии, а также экспертов и производителей энергоэффективного оборудования, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Специалисты обсудили вопросы снижения энергоемкости экономики, обновления систем ЖКХ, внедрения современных стандартов энергоэффективности. На пленарном заседании рассмотрели основные направления государственной политики в области энергосбережения, новые приоритеты федеральных программ, а также законодательство в этой сфере.

На стратегической сессии Минэкономразвития России шла речь о механизмах стимулирования бюджетных учреждений к снижению энергопотребления, включая использование энергосервисных контрактов и других инструментов государственно-частного партнерства.

"Эти инструменты позволяют модернизировать объекты инфраструктуры без значительных единовременных затрат из бюджета", – написал Анохин в канале на платформе "Макс".

Во вторник участники форума обсудят обновление коммунальной инфраструктуры, классы энергоэффективности многоквартирных домов и "зеленые" стандарты строительства. Также они представят проекты, готовые к тиражированию в регионах.