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Анохин: совещание центров энергосбережения проводят в Смоленске - РИА Новости, 28.07.2026
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
10:34 28.07.2026
Анохин: совещание центров энергосбережения проводят в Смоленске

Василий Анохин: совещание "Российско-Белорусский диалог" проводят в Смоленске

© Фото : Василий Анохин/TelegramВасилий Анохин
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : Василий Анохин/Telegram
Василий Анохин . Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Всероссийское совещание центров энергосбережения "Российско-Белорусский диалог" начало работу в смоленском КВЦ имени Тенишевых, мероприятие объединило представителей 48 регионов России, федеральных и региональных органов власти, Союзного государства, Белоруссии, а также экспертов и производителей энергоэффективного оборудования, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Специалисты обсудили вопросы снижения энергоемкости экономики, обновления систем ЖКХ, внедрения современных стандартов энергоэффективности. На пленарном заседании рассмотрели основные направления государственной политики в области энергосбережения, новые приоритеты федеральных программ, а также законодательство в этой сфере.
На стратегической сессии Минэкономразвития России шла речь о механизмах стимулирования бюджетных учреждений к снижению энергопотребления, включая использование энергосервисных контрактов и других инструментов государственно-частного партнерства.
"Эти инструменты позволяют модернизировать объекты инфраструктуры без значительных единовременных затрат из бюджета", – написал Анохин в канале на платформе "Макс".
Во вторник участники форума обсудят обновление коммунальной инфраструктуры, классы энергоэффективности многоквартирных домов и "зеленые" стандарты строительства. Также они представят проекты, готовые к тиражированию в регионах.
"Мероприятие призвано дать новый импульс развитию энергоэффективности, укреплению сотрудничества между Россией и Беларусью для достижения общей цели – создания комфортной и современной среды для жизни людей", – отметил глава региона.
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Смоленская областьВасилий АнохинСмоленскМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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