В Амстердаме произошло ДТП с участием машины со взрывчаткой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В западном районе Амстердама проходит масштабная полицейская операция после аварии с участием автомобиля, в котором могла быть взрывчатка.
- Правоохранительные органы эвакуировали жителей близлежащих домов и оцепили район.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Масштабная полицейская операция проходит в западном районе Амстердама после того, как автомобиль с возможной взрывчаткой внутри потерпел аварию после полицейской погони, сообщил портал NH Nieuws.
"В районе Осдорп проходит масштабная полицейская операция после аварии с участием автомобиля, внутри которого могла быть взрывчатка", - пишет портал.
После того, как автомобиль потерпел аварию, в нем обнаружили вещества, похожие на взрывчатые. В этой связи полиция эвакуировала жителей близлежащих домов и оцепила район.
Водитель и пассажиры скрылись, правоохранители ведут их поиск.