В Амстердаме произошло ДТП с участием машины со взрывчаткой

"В районе Осдорп проходит масштабная полицейская операция после аварии с участием автомобиля, внутри которого могла быть взрывчатка", - пишет портал.

После того, как автомобиль потерпел аварию, в нем обнаружили вещества, похожие на взрывчатые. В этой связи полиция эвакуировала жителей близлежащих домов и оцепила район.