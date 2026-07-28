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В Амстердаме произошло ДТП с участием машины со взрывчаткой - РИА Новости, 28.07.2026
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17:51 28.07.2026
В Амстердаме произошло ДТП с участием машины со взрывчаткой

В Амстердаме машина со взрывчаткой попала в ДТП после полицейской погони

© Фото : полиция АмстердамаПолицейская операция в Амстердаме
Полицейская операция в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : полиция Амстердама
Полицейская операция в Амстердаме
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В западном районе Амстердама проходит масштабная полицейская операция после аварии с участием автомобиля, в котором могла быть взрывчатка.
  • Правоохранительные органы эвакуировали жителей близлежащих домов и оцепили район.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Масштабная полицейская операция проходит в западном районе Амстердама после того, как автомобиль с возможной взрывчаткой внутри потерпел аварию после полицейской погони, сообщил портал NH Nieuws.
"В районе Осдорп проходит масштабная полицейская операция после аварии с участием автомобиля, внутри которого могла быть взрывчатка", - пишет портал.
После того, как автомобиль потерпел аварию, в нем обнаружили вещества, похожие на взрывчатые. В этой связи полиция эвакуировала жителей близлежащих домов и оцепила район.
Водитель и пассажиры скрылись, правоохранители ведут их поиск.
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