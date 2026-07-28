Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аэропорт «Домодедово» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.
- Корректировка параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта направлена на обеспечение безопасности полетов.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация.
"Аэропорт "Домодедово" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении.
Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.