Аэропорт Жуковский обслуживает рейсы по согласованию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аэропорт «Жуковский» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.
- Временные ограничения на использование воздушного пространства введены для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Аэропорт "Жуковский" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация.
"Аэропорт "Жуковский" (Раменское) принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этой авиагавани", - говорится в сообщении.
Отмечается, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.