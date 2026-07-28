ЕР предложила создать горячую линию для поступающих в вузы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Единая Россия" выступает за создание горячей линии для своевременного информирования поступающих в вузы.
- Партия планирует изучить опыт этого года, обсудить предложения с родителями, педагогами и экспертами и направить их в Министерство науки и высшего образования.
- "Единая Россия" продолжит анализировать обращения по вопросам образования и добиваться прозрачности системы поступления.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. "Единая Россия" выступает за создание горячей линии для своевременного информирования поступающих в вузы, сообщила РИА Новости координатор партпроекта "Культура малой Родины", председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.
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"Единая Россия" выступает за создание горячей линии для своевременного информирования поступающих в вузы. Случаи, когда абитуриенты и их родители сталкиваются с трудностями в получении полной и своевременной информации на стадии поступления, требуют внимания", - сказала Казакова.
Депутат отметила, что в партии считают важным, чтобы поступающим предоставлялась вся необходимая информация по системе учета их баллов и достижений.
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"Партия изучит опыт этого года, обсудит предложения с родителями, педагогами и экспертами и направит их в министерство науки и высшего образования. Это позволит оценить возможные изменения и при необходимости предложить решения для дальнейшего совершенствования процедуры поступления", - добавила она.
Казакова подчеркнула, что в ходе подготовки обновленной народной программы в "Единую Россию" поступают обращения в том числе по вопросам образования.
"Партия продолжит их анализировать и добиваться того, чтобы система поступления оставалась понятной и прозрачной", - подытожила она.