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ЕР предложила создать горячую линию для поступающих в вузы - РИА Новости, 28.07.2026
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20:58 28.07.2026
ЕР предложила создать горячую линию для поступающих в вузы

РИА Новости: ЕР предлагает создать горячую линию для информирования абитуриентов

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкАбитуриенты в Российском университете транспорта в Москве
Абитуриенты в Российском университете транспорта в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Абитуриенты в Российском университете транспорта в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Единая Россия" выступает за создание горячей линии для своевременного информирования поступающих в вузы.
  • Партия планирует изучить опыт этого года, обсудить предложения с родителями, педагогами и экспертами и направить их в Министерство науки и высшего образования.
  • "Единая Россия" продолжит анализировать обращения по вопросам образования и добиваться прозрачности системы поступления.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. "Единая Россия" выступает за создание горячей линии для своевременного информирования поступающих в вузы, сообщила РИА Новости координатор партпроекта "Культура малой Родины", председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.
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"Единая Россия" выступает за создание горячей линии для своевременного информирования поступающих в вузы. Случаи, когда абитуриенты и их родители сталкиваются с трудностями в получении полной и своевременной информации на стадии поступления, требуют внимания", - сказала Казакова.
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Депутат отметила, что в партии считают важным, чтобы поступающим предоставлялась вся необходимая информация по системе учета их баллов и достижений.
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"Партия изучит опыт этого года, обсудит предложения с родителями, педагогами и экспертами и направит их в министерство науки и высшего образования. Это позволит оценить возможные изменения и при необходимости предложить решения для дальнейшего совершенствования процедуры поступления", - добавила она.
Казакова подчеркнула, что в ходе подготовки обновленной народной программы в "Единую Россию" поступают обращения в том числе по вопросам образования.
"Партия продолжит их анализировать и добиваться того, чтобы система поступления оставалась понятной и прозрачной", - подытожила она.
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