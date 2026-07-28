ЕР предложила создать горячую линию для поступающих в вузы

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"Партия изучит опыт этого года, обсудит предложения с родителями, педагогами и экспертами и направит их в министерство науки и высшего образования. Это позволит оценить возможные изменения и при необходимости предложить решения для дальнейшего совершенствования процедуры поступления", - добавила она.