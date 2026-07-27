Спасатели поймали змею на территории детского сада в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- 27 июля на территории детского сада на улице Ратная в Москве воспитатели обнаружили экзотическую змею.
- Специалисты службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения Московского авиационного центра поймали змею и передали ее сотрудникам Московского зоопарка, которые определили, что пресмыкающееся относится к редким видам краснокнижных животных.
- Департамент ГОЧСиПБ призывает не паниковать при встрече со змеей и не пытаться поймать ее самостоятельно, а обращаться в службу «112».
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Краснокнижная змея устроила себе экскурсию по территории детского сада на юго-западе Москвы, пойманную беглянку спасатели передали в столичный зоопарк, сообщает департамент ГОЧСиПБ.
"Днем 27 июля в службу "112" Москвы поступил любопытный звонок: на территории детского сада на улице Ратная воспитатели обнаружили экзотического змея. На месте происшествия уже находились сотрудники зоопарка, но поймать животное им не удавалось", - говорится в сообщении.
По указанному адресу прибыли специалисты службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения Московского авиационного центра. Выяснилось, что нежданный гость залез под крыльцо. С помощью специального инструмента спасатели разобрали часть конструкции, аккуратно поймали полосатую беглянку и передали сотрудникам Московского зоопарка, которые определили, что пресмыкающееся относится к редким видам краснокнижных животных.
Змея не была ядовитой, детки и воспитатели с любопытством наблюдали за спасательной операцией из окон здания.
"️Если вы встретили змею, не паникуйте и не трогайте животное. Змея боится вас больше, чем вы ее. Медленно отступите на безопасное расстояние. Не пытайтесь поймать ее самостоятельно, придавить палкой или спугнуть. Если змея заползла на участок, в дом или представляет опасность - звоните в службу "112", - резюмирует департамент ГОЧСиПБ.