Спасатели поймали змею на территории детского сада в Москве

Змея не была ядовитой, детки и воспитатели с любопытством наблюдали за спасательной операцией из окон здания.

"️Если вы встретили змею, не паникуйте и не трогайте животное. Змея боится вас больше, чем вы ее. Медленно отступите на безопасное расстояние. Не пытайтесь поймать ее самостоятельно, придавить палкой или спугнуть. Если змея заползла на участок, в дом или представляет опасность - звоните в службу "112", - резюмирует департамент ГОЧСиПБ.