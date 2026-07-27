Губернатор Ямала оценил рост популяции животных в природном парке "Ингилор"

САЛЕХАРД, 27 июл – РИА Новости. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов посетил природный парк "Ингилор", где ознакомился с его инфраструктурой и оценил рост популяции яков и бизонов, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

Природный парк "Ингилор", по данным правительства региона, был образован в 2022 году, его площадь составляет 922 тысячи гектаров. Здесь водятся яки, овцебыки, бизоны и приобские лошади. Недавно там родились два теленка яка, 18 овцебыков, два бизона и три жеребенка приобской породы.

По словам Дмитрия Артюхова, приведенным пресс-службой, парк является уникальным объектом, который помогает сохранению биоразнообразия и стабильности экосистемы. Также губернатор Ямала посетил кордон Няровэй, где трудятся волонтеры Зеленой Арктики, восстанавливая контролирующее животных ограждение.

"Ребята уже многие годы приводят в порядок наш огромный регион. Начинали с отдаленных островов – Белый, Вилькицкого, – где за годы промышленного освоения Ямала в период работы геологов, военных осталось большое количество металлолома. Уже собрано тысячи тонн, природа постепенно возвращается к первозданному виду. Очень радует, что люди выбирают не поездку на море, а уехать в Арктику, на Ямал", - сказал Артюхов.