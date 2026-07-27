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Губернатор Ямала оценил рост популяции животных в природном парке "Ингилор" - РИА Новости, 27.07.2026
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Ямало-Ненецкий автономный округ
 
17:09 27.07.2026
Губернатор Ямала оценил рост популяции животных в природном парке "Ингилор"

Дмитрий Артюхов посетил парк "Ингилор" и оценил рост популяции яков и бизонов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДмитрий Артюхов
Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Дмитрий Артюхов. Архивное фото
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САЛЕХАРД, 27 июл – РИА Новости. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов посетил природный парк "Ингилор", где ознакомился с его инфраструктурой и оценил рост популяции яков и бизонов, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.
Природный парк "Ингилор", по данным правительства региона, был образован в 2022 году, его площадь составляет 922 тысячи гектаров. Здесь водятся яки, овцебыки, бизоны и приобские лошади. Недавно там родились два теленка яка, 18 овцебыков, два бизона и три жеребенка приобской породы.
По словам Дмитрия Артюхова, приведенным пресс-службой, парк является уникальным объектом, который помогает сохранению биоразнообразия и стабильности экосистемы. Также губернатор Ямала посетил кордон Няровэй, где трудятся волонтеры Зеленой Арктики, восстанавливая контролирующее животных ограждение.
"Ребята уже многие годы приводят в порядок наш огромный регион. Начинали с отдаленных островов – Белый, Вилькицкого, – где за годы промышленного освоения Ямала в период работы геологов, военных осталось большое количество металлолома. Уже собрано тысячи тонн, природа постепенно возвращается к первозданному виду. Очень радует, что люди выбирают не поездку на море, а уехать в Арктику, на Ямал", - сказал Артюхов.
Кроме работы в "Ингилоре", добавляют в правительстве Ямала, волонтеры "Зеленой Арктики" также работают на других объектах, таких как этностойбище "Земля надежды" и станция тропосферной радиорелейной связи "Ока", в августе состоятся экспедиции в село Мыс Каменный и заказник "Полуйский". Всего в этом году в экспедициях принимают участие 74 добровольца.
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Ямало-Ненецкий автономный округЯмалДмитрий АртюховЖивотные
 
 
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