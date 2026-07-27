Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал требование Владимира Зеленского ввести новые санкции против России.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал требование Владимира Зеленского ввести новые санкции против России.
Запад усилил экономическое давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С начала спецоперации ЕС ввел 21 пакет рестрикций. С каждым разом Брюсселю становится все сложнее принимать новые ограничения.
В Москве неоднократно заявляли, что санкционное давление не достигло поставленных Западом целей. Владимир Путин называл политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией западных стран, отмечая, что санкции нанесли серьезный удар по мировой экономике.