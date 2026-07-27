Рейтинг@Mail.ru
"Зеленый гоблин". Требование Зеленского по России поразило журналиста - РИА Новости, 27.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:35 27.07.2026
"Зеленый гоблин". Требование Зеленского по России поразило журналиста

Боуз раскритиковал требование Зеленского ввести санкции против России

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал требование Владимира Зеленского ввести новые санкции против России.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал требование Владимира Зеленского ввести новые санкции против России.
«

"Зеленый гоблин снова просит своих западных хозяев ввести "тотальные санкции" против России. Насколько тотальными они могут стать через 4,5 года?" — написал он в соцсети Х.

Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
"Последует возмездие". В Польше выступили со срочным заявлением об Украине
Вчера, 16:35
Запад усилил экономическое давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С начала спецоперации ЕС ввел 21 пакет рестрикций. С каждым разом Брюсселю становится все сложнее принимать новые ограничения.
В Москве неоднократно заявляли, что санкционное давление не достигло поставленных Западом целей. Владимир Путин называл политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией западных стран, отмечая, что санкции нанесли серьезный удар по мировой экономике.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
"Этого недостаточно!" Зеленский выступил с наглым требованием к Западу
Вчера, 20:05
 
РоссияЕвропаУкраинаЧей БоузВладимир ПутинВладимир ЗеленскийЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала