Новое решение Зеленского привело в ярость депутата Рады

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ирина Геращенко из партии "Европейская солидарность" возмутилась тем, что Владимир Зеленский отчитался о кадровых изменениях в правительстве перед западными СМИ, а не перед украинцами.
- Депутат указала, что подобное пренебрежение только усугубляет политический кризис в стране.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко возмутилась тем, что Владимир Зеленский отчитался о кадровых изменениях в правительстве перед западным СМИ.
"Почему Зеленский объясняет свои кадровые решения американским журналистам и не нашел времени для коммуникации с украинцами - вопрос риторический", — написала она в Telegram-канале.
"Почему Зеленский объясняет свои кадровые решения американским журналистам и не нашел времени для коммуникации с украинцами - вопрос риторический", — написала она в Telegram-канале.
Депутат указала, что подобное пренебрежение только усугубляет политический кризис в стране.
В интервью Sky News глава киевского режима заявил, что видит корень проблемы в конфликте между бывший министром обороны Михаилом Федоровым и бывшим главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.
Верховная рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и военного ведомства. На фоне ухода Федорова с поста в Киеве и других городах начались митинги в его поддержку, а также акции против занимавшего тогда должность главкома ВСУ Александра Сырского. Зеленский в среду подписал указ о назначении главкомом командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого.
В интервью Sky News глава киевского режима заявил, что видит корень проблемы в конфликте между бывший министром обороны Михаилом Федоровым и бывшим главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.
Верховная рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и военного ведомства. На фоне ухода Федорова с поста в Киеве и других городах начались митинги в его поддержку, а также акции против занимавшего тогда должность главкома ВСУ Александра Сырского. Зеленский в среду подписал указ о назначении главкомом командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого.