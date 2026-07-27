Новое решение Зеленского привело в ярость депутата Рады

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко возмутилась тем, что Владимир Зеленский отчитался о кадровых изменениях в правительстве перед западным СМИ. "Почему Зеленский объясняет свои кадровые решения американским журналистам и не нашел времени для коммуникации с украинцами - вопрос риторический", — написала она в Telegram-канале.

Депутат указала, что подобное пренебрежение только усугубляет политический кризис в стране.



В интервью Sky News глава киевского режима заявил, что видит корень проблемы в конфликте между бывший министром обороны Михаилом Федоровым и бывшим главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.



Верховная рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и военного ведомства. На фоне ухода Федорова с поста в Киеве и других городах начались митинги в его поддержку, а также акции против занимавшего тогда должность главкома ВСУ Александра Сырского. Зеленский в среду подписал указ о назначении главкомом командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого.