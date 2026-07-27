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Зеленский сделал новое заявление после назначения главкома ВСУ - РИА Новости, 27.07.2026
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08:41 27.07.2026 (обновлено: 09:09 27.07.2026)
Зеленский сделал новое заявление после назначения главкома ВСУ

Зеленский поставил две задачи новому руководству украинской армии

© AP Photo / Teresa SuarezВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© AP Photo / Teresa Suarez
Владимир Зеленский . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский заявил, что для сохранения своих постов новому руководству украинской армии необходимо выполнить две задачи: провести мобилизацию и усилить противовоздушную оборону.
  • Он отметил, что Украине не хватает противоракетных систем, а также подчеркнул необходимость единства между Министерством обороны и военным командованием для решения задачи по мобилизации.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский назвал две задачи, выполнение которых позволят новому руководству украинской армии сохранить свои посты.

"Главный вызов - мобилизация. Нам нужен новый подход, новые шаги. Возможно, не очень быстрые и не радикальные, но, чтобы найти способ это сделать, мне нужно единство между Министерством обороны и военным командованием", — сказал он в интервью Sky News.
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Этой же причиной глава киевского режима объяснил увольнение Михаила Федорова и Александра Сырского. По его словам, на протяжении нескольких месяцев между министром и главкомом существовали проблемы с диалогом.

Второй ключевой задачей нового руководства он назвал усиление противовоздушной обороны, отметив, что Украине не хватает противоракетных систем.
Ранее Зеленский назвал отсутствие коммуникаций с ВСУ причиной отставки министра обороны Федорова. Он добавил, что министерство обороны и руководство украинской армии должны сами ежедневно работать.

Верховная рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. До этого Владимир Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. На фоне его ухода с поста в Киеве и других городах начались митинги в его поддержку, а также акции против занимавшего тогда пост главкома ВСУ Александра Сырского. Зеленский в среду подписал указ о назначении главкомом командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого.
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