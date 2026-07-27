Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Зеленский заявил, что для сохранения своих постов новому руководству украинской армии необходимо выполнить две задачи: провести мобилизацию и усилить противовоздушную оборону.

Он отметил, что Украине не хватает противоракетных систем, а также подчеркнул необходимость единства между Министерством обороны и военным командованием для решения задачи по мобилизации.

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский назвал две задачи, выполнение которых позволят новому руководству украинской армии сохранить свои посты.



"Главный вызов - мобилизация. Нам нужен новый подход, новые шаги. Возможно, не очень быстрые и не радикальные, но, чтобы найти способ это сделать, мне нужно единство между Министерством обороны и военным командованием", — сказал он в интервью Sky News.

Этой же причиной глава киевского режима объяснил увольнение Михаила Федорова и Александра Сырского. По его словам, на протяжении нескольких месяцев между министром и главкомом существовали проблемы с диалогом.



Второй ключевой задачей нового руководства он назвал усиление противовоздушной обороны, отметив, что Украине не хватает противоракетных систем.