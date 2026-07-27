Зеленский сделал новое заявление после назначения главкома ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский заявил, что для сохранения своих постов новому руководству украинской армии необходимо выполнить две задачи: провести мобилизацию и усилить противовоздушную оборону.
- Он отметил, что Украине не хватает противоракетных систем, а также подчеркнул необходимость единства между Министерством обороны и военным командованием для решения задачи по мобилизации.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский назвал две задачи, выполнение которых позволят новому руководству украинской армии сохранить свои посты.
"Главный вызов - мобилизация. Нам нужен новый подход, новые шаги. Возможно, не очень быстрые и не радикальные, но, чтобы найти способ это сделать, мне нужно единство между Министерством обороны и военным командованием", — сказал он в интервью Sky News.
"Главный вызов - мобилизация. Нам нужен новый подход, новые шаги. Возможно, не очень быстрые и не радикальные, но, чтобы найти способ это сделать, мне нужно единство между Министерством обороны и военным командованием", — сказал он в интервью Sky News.
Этой же причиной глава киевского режима объяснил увольнение Михаила Федорова и Александра Сырского. По его словам, на протяжении нескольких месяцев между министром и главкомом существовали проблемы с диалогом.
Второй ключевой задачей нового руководства он назвал усиление противовоздушной обороны, отметив, что Украине не хватает противоракетных систем.
Второй ключевой задачей нового руководства он назвал усиление противовоздушной обороны, отметив, что Украине не хватает противоракетных систем.
Ранее Зеленский назвал отсутствие коммуникаций с ВСУ причиной отставки министра обороны Федорова. Он добавил, что министерство обороны и руководство украинской армии должны сами ежедневно работать.
Верховная рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. До этого Владимир Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. На фоне его ухода с поста в Киеве и других городах начались митинги в его поддержку, а также акции против занимавшего тогда пост главкома ВСУ Александра Сырского. Зеленский в среду подписал указ о назначении главкомом командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого.
Верховная рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. До этого Владимир Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. На фоне его ухода с поста в Киеве и других городах начались митинги в его поддержку, а также акции против занимавшего тогда пост главкома ВСУ Александра Сырского. Зеленский в среду подписал указ о назначении главкомом командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого.