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Захарова рассказала о предвыборной лжи Зеленского - РИА Новости, 27.07.2026
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20:32 27.07.2026
Захарова рассказала о предвыборной лжи Зеленского

Захарова: Зеленский мог изначально лгать о планах якобы завершить конфликт

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова считает, что Владимир Зеленский мог изначально лгать о планах завершить конфликт на Украине.
  • Перед выборами Зеленский обещал завершить боевые действия в Донбассе и обеспечить языковую свободу на Украине.
КОКОШКИНО (Тверская область), 27 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский мог еще до прихода во власть изначально лгать о планах якобы завершить конфликт на Украине, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На молодежном форуме "Гвардейск" она напомнила, как Зеленский перед выборами обещал завершить боевые действия в Донбассе и обеспечить языковую свободу на Украине.
"Вот это страшно. Я уж не знаю, и вряд ли мы узнаем, хотя хотелось бы - он сначала знал, что обманывает, или потом уже обманули хозяева сами Зеленского так, что ему ничего не осталось?" - сказал Захарова.
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