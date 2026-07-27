Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова считает, что Владимир Зеленский мог изначально лгать о планах завершить конфликт на Украине.
- Перед выборами Зеленский обещал завершить боевые действия в Донбассе и обеспечить языковую свободу на Украине.
КОКОШКИНО (Тверская область), 27 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский мог еще до прихода во власть изначально лгать о планах якобы завершить конфликт на Украине, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вот это страшно. Я уж не знаю, и вряд ли мы узнаем, хотя хотелось бы - он сначала знал, что обманывает, или потом уже обманули хозяева сами Зеленского так, что ему ничего не осталось?" - сказал Захарова.