Рейтинг@Mail.ru
Зеленский заявил, что обсудил с новым премьером Британии защиту Украины - РИА Новости, 27.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:19 27.07.2026
Зеленский заявил, что обсудил с новым премьером Британии защиту Украины

Зеленский обсудил с премьером Британии Бернемом вопросы защиты Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский обсудил с новым премьер-министром Великобритании Энди Бернемом вопросы защиты Украины.
  • Зеленский заявил о желании построить завод по производству БПЛА в Великобритании в рамках совместной сделки.
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с новым премьер-министром Великобритании Энди Бернемом вопросы защиты Украины.
По его словам, встреча прошла на британской военной базе в Портсмуте, где готовят военнослужащих ВСУ.
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
Британия делает все, чтобы Украина продолжала воевать, считают в Госдуме
Вчера, 16:22
"Обсудили нашу защиту... Также говорили о развитии совместного оборонного производства", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Ранее Зеленский в интервью телеканалу Sky News заявил, что хочет построить завод по производству БПЛА в Великобритании в рамках совместной сделки.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
Захарова назвала главное условие для выстраивания отношений с Британией
Вчера, 15:51
 
В миреУкраинаВеликобританияВладимир ЗеленскийЭнди БернемВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала