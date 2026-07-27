Зеленский заявил, что обсудил с новым премьером Британии защиту Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский обсудил с новым премьер-министром Великобритании Энди Бернемом вопросы защиты Украины.
- Зеленский заявил о желании построить завод по производству БПЛА в Великобритании в рамках совместной сделки.
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с новым премьер-министром Великобритании Энди Бернемом вопросы защиты Украины.
По его словам, встреча прошла на британской военной базе в Портсмуте, где готовят военнослужащих ВСУ.
"Обсудили нашу защиту... Также говорили о развитии совместного оборонного производства", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Ранее Зеленский в интервью телеканалу Sky News заявил, что хочет построить завод по производству БПЛА в Великобритании в рамках совместной сделки.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект