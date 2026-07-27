Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Зеленский заявил о желании построить завод по производству БПЛА в Великобритании.

Лидер киевского режима заявил, что хочет заключить "очень сильную" сделку по дронам с недавно занявшим пост премьера в Великобритании Энди Бернемом.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что хочет построить завод по производству БПЛА в Великобритании в рамках совместной сделки.

"Я хочу построить большой-большой завод в Британии, предложить новые технологии и делиться ими с нашими партнерами. Конечно, мы готовы делиться нашим опытом с Британией и надеюсь, что Британия также", - заявил Зеленский в интервью телеканалу Sky News

Лидер киевского режима заявил, что хочет заключить "очень сильную" сделку по дронам с недавно занявшим пост премьера в Великобритании Энди Бернемом.

Ранее газета Guardian сообщила, что Зеленский встретится с Бернемом в Британии 27 июля на военной базе, где готовят ВСУ. По данным издания, ожидается, что Бернем и Зеленский обсудят совместные проекты, в частности, систему радиоэлектронной борьбы Stone Cloak, которая рассчитана для использования в дронах и других вооружениях.