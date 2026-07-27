Рейтинг@Mail.ru
Зеленский хочет построить завод по производству БПЛА в Великобритании - РИА Новости, 27.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:31 27.07.2026
Зеленский хочет построить завод по производству БПЛА в Великобритании

Зеленский хочет построить большой завод по производству БПЛА в Британии

© REUTERS / Alina SmutkoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© REUTERS / Alina Smutko
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский заявил о желании построить завод по производству БПЛА в Великобритании.
  • Лидер киевского режима заявил, что хочет заключить "очень сильную" сделку по дронам с недавно занявшим пост премьера в Великобритании Энди Бернемом.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что хочет построить завод по производству БПЛА в Великобритании в рамках совместной сделки.
"Я хочу построить большой-большой завод в Британии, предложить новые технологии и делиться ими с нашими партнерами. Конечно, мы готовы делиться нашим опытом с Британией и надеюсь, что Британия также", - заявил Зеленский в интервью телеканалу Sky News.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
"Война с Европой". СМИ пришли в ужас от дерзкого решения Зеленского
Вчера, 23:20
Лидер киевского режима заявил, что хочет заключить "очень сильную" сделку по дронам с недавно занявшим пост премьера в Великобритании Энди Бернемом.
Ранее газета Guardian сообщила, что Зеленский встретится с Бернемом в Британии 27 июля на военной базе, где готовят ВСУ. По данным издания, ожидается, что Бернем и Зеленский обсудят совместные проекты, в частности, систему радиоэлектронной борьбы Stone Cloak, которая рассчитана для использования в дронах и других вооружениях.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
В тощий бок Украины воткнули американский газовый крюк
19 июля, 08:00
 
В миреРоссияУкраинаВеликобританияВладимир ЗеленскийЭнди БернемСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала