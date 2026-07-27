Зеленский хочет построить завод по производству БПЛА в Великобритании

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский заявил о желании построить завод по производству БПЛА в Великобритании.
- Лидер киевского режима заявил, что хочет заключить "очень сильную" сделку по дронам с недавно занявшим пост премьера в Великобритании Энди Бернемом.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что хочет построить завод по производству БПЛА в Великобритании в рамках совместной сделки.
Лидер киевского режима заявил, что хочет заключить "очень сильную" сделку по дронам с недавно занявшим пост премьера в Великобритании Энди Бернемом.
Ранее газета Guardian сообщила, что Зеленский встретится с Бернемом в Британии 27 июля на военной базе, где готовят ВСУ. По данным издания, ожидается, что Бернем и Зеленский обсудят совместные проекты, в частности, систему радиоэлектронной борьбы Stone Cloak, которая рассчитана для использования в дронах и других вооружениях.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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