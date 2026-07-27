Зеленский поедет в Британию для встречи с премьером Энди Бернемом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский встретится с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом на военно-морской базе, где готовят ВСУ.
- Ожидается, что Зеленский и Бернем обсудят совместные проекты, в частности, систему радиоэлектронной борьбы Stone Cloak.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский поедет в Великобританию для встречи с премьер-министром Энди Бернемом на военной базе, где готовят ВСУ, сообщает газета Guardian со ссылкой на Даунинг-стрит.
Как пишет газета, Зеленский и Бернем будут общаться с украинскими и британскими военными, которые участвовали в отработке морских операций.
По данным издания, ожидается, что Бернем и Зеленский обсудят совместные проекты, в частности, систему радиоэлектронной борьбы Stone Cloak, которая рассчитана для использования в дронах и других вооружениях.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.