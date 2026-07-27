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Зеленский поедет в Британию для встречи с премьером Энди Бернемом - РИА Новости, 27.07.2026
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01:05 27.07.2026
Зеленский поедет в Британию для встречи с премьером Энди Бернемом

Зеленский встретится с премьером Британии Бернемом на военной базе в Британии

© REUTERS / Alina SmutkoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© REUTERS / Alina Smutko
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский встретится с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом на военно-морской базе, где готовят ВСУ.
  • Ожидается, что Зеленский и Бернем обсудят совместные проекты, в частности, систему радиоэлектронной борьбы Stone Cloak.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский поедет в Великобританию для встречи с премьер-министром Энди Бернемом на военной базе, где готовят ВСУ, сообщает газета Guardian со ссылкой на Даунинг-стрит.
"(Зеленский – ред.) в понедельник встретится с Бернемом на военно-морской базе, где украинские силы проходят подготовку", - пишет издание.
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Как пишет газета, Зеленский и Бернем будут общаться с украинскими и британскими военными, которые участвовали в отработке морских операций.
По данным издания, ожидается, что Бернем и Зеленский обсудят совместные проекты, в частности, систему радиоэлектронной борьбы Stone Cloak, которая рассчитана для использования в дронах и других вооружениях.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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