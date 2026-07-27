Зеленский поедет в Британию для встречи с премьером Энди Бернемом

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Зеленский встретится с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом на военно-морской базе, где готовят ВСУ.

Ожидается, что Зеленский и Бернем обсудят совместные проекты, в частности, систему радиоэлектронной борьбы Stone Cloak.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский поедет в Великобританию для встречи с премьер-министром Энди Бернемом на военной базе, где готовят ВСУ, сообщает газета Владимир Зеленский поедет в Великобританию для встречи с премьер-министром Энди Бернемом на военной базе, где готовят ВСУ, сообщает газета Guardian со ссылкой на Даунинг-стрит.

"( Зеленский – ред.) в понедельник встретится с Бернемом на военно-морской базе, где украинские силы проходят подготовку", - пишет издание.

Как пишет газета, Зеленский и Бернем будут общаться с украинскими и британскими военными, которые участвовали в отработке морских операций.

По данным издания, ожидается, что Бернем и Зеленский обсудят совместные проекты, в частности, систему радиоэлектронной борьбы Stone Cloak, которая рассчитана для использования в дронах и других вооружениях.