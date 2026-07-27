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Запад не волнуют права человека на Украине, заявила Евстигнеева - РИА Новости, 27.07.2026
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18:16 27.07.2026
Запад не волнуют права человека на Украине, заявила Евстигнеева

Евстигнеева: Запад не волнует ситуация с правами человека на Украине

© AP Photo / John MinchilloИсполняющая обязанности постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева
Исполняющая обязанности постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© AP Photo / John Minchillo
Исполняющая обязанности постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что страны Запада не обеспокоены ситуацией с правами человека на Украине.
  • По словам дипломата, страны Запада считают финансовую помощь Украине неплохой сделкой.
ООН, 27 июл - РИА Новости. Страны Запада не обеспокоены ситуацией с правами человека на Украине, ведь они уже "оплатили" жизни украинцев, к которым относятся как к рабам, своими миллиардами, заявила исполняющая обязанности постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева.
"Волнуют ли страны Запада права человека на Украине? Конечно, нет. Ведь они уже оплатили жизни этих рабов своими миллиардами. И считают это неплохой финансовой сделкой", - сказала дипломат во время заседания Совбеза ООН по ситуации на Украине.
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