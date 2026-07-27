Краткий пересказ от РИА ИИ
- Исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что страны Запада не обеспокоены ситуацией с правами человека на Украине.
- По словам дипломата, страны Запада считают финансовую помощь Украине неплохой сделкой.
ООН, 27 июл - РИА Новости. Страны Запада не обеспокоены ситуацией с правами человека на Украине, ведь они уже "оплатили" жизни украинцев, к которым относятся как к рабам, своими миллиардами, заявила исполняющая обязанности постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева.
"Волнуют ли страны Запада права человека на Украине? Конечно, нет. Ведь они уже оплатили жизни этих рабов своими миллиардами. И считают это неплохой финансовой сделкой", - сказала дипломат во время заседания Совбеза ООН по ситуации на Украине.