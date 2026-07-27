Запад не волнуют права человека на Украине, заявила Евстигнеева

ООН, 27 июл - РИА Новости. Страны Запада не обеспокоены ситуацией с правами человека на Украине, ведь они уже "оплатили" жизни украинцев, к которым относятся как к рабам, своими миллиардами, заявила исполняющая обязанности постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева.