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Запад поощряет удары киевского режима по детям, заявила Захарова - РИА Новости, 27.07.2026
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14:43 27.07.2026 (обновлено: 15:14 27.07.2026)
Запад поощряет удары киевского режима по детям, заявила Захарова

Захарова: Запад поставками оружия поощряет удары Киева по детям

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что киевский режим намеренно наносит удары по детям.
  • По ее словам, Запад поощряет такие действия поставками оружия и политической поддержкой.
РЖЕВ, 27 июл - РИА Новости. Запад всячески поощряет удары киевского режима по детям, в том числе поставками оружия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Страшная статистика преступлений кровавого киевского режима. (Они. - ред.) намеренно наносят удары именно по детям. На Западе закрывают на это глаза, но это уже тоже сыгранная карта. Они не столько закрывают глаза, сколько всячески это поощряют поставками вооружений, передачей все новых и новых средств, политической, информационной поддержкой", - сказала Захарова на брифинге.
Россия ничего не забывает и продолжает указывать на военные преступления, которые творит киевский режим при полной поддержке так называемой "прогрессивной" части мирового сообщества, добавила дипломат.
Двадцать седьмого июля отмечается День памяти детей - жертв войны в Донбассе. По данным Следственного комитета РФ, с 2014 года по 2026 год от действий ВСУ погибли свыше 240 детей.
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