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Володин рассказал о работе Госдумы по противодействию санкциям - РИА Новости, 27.07.2026
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11:26 27.07.2026 (обновлено: 11:39 27.07.2026)
Володин рассказал о работе Госдумы по противодействию санкциям

Володин: ГД приняла 250 антисанкционных законов, Россия продолжает развиваться

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла 250 антисанкционных законов.
  • По заявлению Вячеслава Володина, несмотря на внешнее противодействие, Россия продолжает развиваться, все социальные гарантии обеспечены.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Госдума приняла 250 антисанкционных законов, Россия продолжает развиваться, несмотря на внешнее противодействие, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
Госдума в понедельник проводит заключительное пленарное заседание восьмого созыва.
"Несмотря на внешнее противодействие, желание разрушить Россию, разорвать в клочья нашу экономику, страна развивается, все социальные гарантии обеспечены... За прошедшее время принято 250 антисанкционных законов. Благодаря этому удалось укрепить экономику, сохранить рабочие места, поддержать бизнес", - сказал Володин в ходе выступления.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
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