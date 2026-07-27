Володин рассказал о работе Госдумы по противодействию санкциям

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госдума приняла 250 антисанкционных законов.
- По заявлению Вячеслава Володина, несмотря на внешнее противодействие, Россия продолжает развиваться, все социальные гарантии обеспечены.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Госдума приняла 250 антисанкционных законов, Россия продолжает развиваться, несмотря на внешнее противодействие, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
Госдума в понедельник проводит заключительное пленарное заседание восьмого созыва.
"Несмотря на внешнее противодействие, желание разрушить Россию, разорвать в клочья нашу экономику, страна развивается, все социальные гарантии обеспечены... За прошедшее время принято 250 антисанкционных законов. Благодаря этому удалось укрепить экономику, сохранить рабочие места, поддержать бизнес", - сказал Володин в ходе выступления.