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Косметолог дала советы по уходу за кожей после загара - РИА Новости, 27.07.2026
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14:11 27.07.2026
Косметолог дала советы по уходу за кожей после загара

Врач Пашкова: помогут восстановить кожу средства с церамидами и холестеролом

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДевушка на пляже в Саки
Девушка на пляже в Саки - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Детский дерматолог, косметолог Клиники «Семейная» Александра Пашкова рассказала, что соблюдение питьевого режима и использование специальных средств для ухода помогут коже восстановиться после пляжного отпуска.
  • Для восстановления кожи рекомендуется использовать средства с гиалуроновой кислотой, глицерином, мочевиной в низких концентрациях, эктоином, бетаином, аминокислотами, ниацинамидом и витаминами E и C.
  • Поврежденная ультрафиолетом кожа более восприимчива к повторному воздействию солнечных лучей, поэтому рекомендуется ежедневно применять средства с SPF 30–50 широкого спектра защиты от UVA- и UVB-излучения.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Соблюдение питьевого режима и использование специальных средств для ухода помогут коже восстановиться после пляжного отпуска, рассказала детский дерматолог, косметолог Клиники "Семейная" Александра Пашкова.
"После пляжного отпуска необходимо соблюдать питьевой режим и включить в домашний уход средства с гиалуроновой кислотой, глицерином, мочевиной в низких концентрациях, эктоином, бетаином, аминокислотами, ниацинамидом и витаминами E и C. Они помогают восстановить уровень гидратации, уменьшить чувство стянутости и поддержать процесс восстановления кожи", - пишет "Лента.ру" со ссылкой на Пашкову.
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По словам дерматолога, во время загара в коже запускаются воспалительные процессы, усиливается образование свободных радикалов, нарушается защитная функция и снижается уровень естественного увлажнения. Поэтому важно восстанавливать эпидермальный барьер с помощью средств с церамидами, холестеролом и жирными кислотами, отметила Пашкова.
При выраженной сухости кожи нужно отказаться от агрессивных очищающих средств с ПАВ в пользу кремовых продуктов или синдетов, порекомендовала специалист.
"Поврежденная ультрафиолетом кожа более восприимчива к повторному воздействию солнечных лучей и имеет повышенный риск развития гиперпигментации. Рекомендуется ежедневно применять средства с SPF 30-50 широкого спектра защиты от UVA- и UVB-излучения", - отметила Пашкова.
Врач обратила внимание, что дополнительно для восстановления можно рассмотреть косметологические процедуры - биоревитализацию, фотобиомодуляцию и инъекционные препараты по показаниям.
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