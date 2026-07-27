Девушка на пляже в Саки

Косметолог дала советы по уходу за кожей после загара

Краткий пересказ от РИА ИИ Детский дерматолог, косметолог Клиники «Семейная» Александра Пашкова рассказала, что соблюдение питьевого режима и использование специальных средств для ухода помогут коже восстановиться после пляжного отпуска.

Для восстановления кожи рекомендуется использовать средства с гиалуроновой кислотой, глицерином, мочевиной в низких концентрациях, эктоином, бетаином, аминокислотами, ниацинамидом и витаминами E и C.

Поврежденная ультрафиолетом кожа более восприимчива к повторному воздействию солнечных лучей, поэтому рекомендуется ежедневно применять средства с SPF 30–50 широкого спектра защиты от UVA- и UVB-излучения.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Соблюдение питьевого режима и использование специальных средств для ухода помогут коже восстановиться после пляжного отпуска, рассказала детский дерматолог, косметолог Клиники "Семейная" Александра Пашкова.

"После пляжного отпуска необходимо соблюдать питьевой режим и включить в домашний уход средства с гиалуроновой кислотой, глицерином, мочевиной в низких концентрациях, эктоином, бетаином, аминокислотами, ниацинамидом и витаминами E и C. Они помогают восстановить уровень гидратации, уменьшить чувство стянутости и поддержать процесс восстановления кожи", - пишет "Лента.ру" со ссылкой на Пашкову.

По словам дерматолога, во время загара в коже запускаются воспалительные процессы, усиливается образование свободных радикалов, нарушается защитная функция и снижается уровень естественного увлажнения. Поэтому важно восстанавливать эпидермальный барьер с помощью средств с церамидами, холестеролом и жирными кислотами, отметила Пашкова.

При выраженной сухости кожи нужно отказаться от агрессивных очищающих средств с ПАВ в пользу кремовых продуктов или синдетов, порекомендовала специалист.

"Поврежденная ультрафиолетом кожа более восприимчива к повторному воздействию солнечных лучей и имеет повышенный риск развития гиперпигментации. Рекомендуется ежедневно применять средства с SPF 30-50 широкого спектра защиты от UVA- и UVB-излучения", - отметила Пашкова.