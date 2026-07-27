Евраев пообещал найти преступника, ударившего женщину в Ярославле

Краткий пересказ от РИА ИИ Губернатор Ярославской области Михаил Евраев взял на личный контроль ситуацию с нападением на пожилую женщину на улице Чехова в Ярославле.

Мужчина беспричинно ударил женщину по голове, после чего она упала и не двигалась, а его знакомый прошел мимо.

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев возмутился инцидентом на улице в Ярославле, где мужчина беспричинно ударил прохожую, и пообещал найти преступника и "применить самые жесткие меры".

В соцсетях появилось видео, как двое мужчин идут по улице, перед ними, не спеша, бредет пожилая женщина с сумкой. Один из мужчин без причины бьет ее по голове, отчего женщина падает и не двигается. Как ни в чем не бывало мужчины продолжают путь.

"Взял на личный контроль ситуацию с нападением на улице Чехова Ярославле . Там сегодня днем неадекватный мужчина напал на пожилую женщину", - написал Евраев в своем канале на платформе "Макс"

Он отметил, что с мужчиной был его знакомый, который никак не отреагировал на эти действия - просто прошел мимо упавшей без сознания женщины, подчеркнул Евраев.