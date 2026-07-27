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Евраев пообещал найти преступника, ударившего женщину в Ярославле - РИА Новости, 27.07.2026
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21:54 27.07.2026
Евраев пообещал найти преступника, ударившего женщину в Ярославле

Губернатор Ярославской области пообещал найти ударившего женщину преступника

© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской областиАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Автомобиль полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Ярославской области Михаил Евраев взял на личный контроль ситуацию с нападением на пожилую женщину на улице Чехова в Ярославле.
  • Мужчина беспричинно ударил женщину по голове, после чего она упала и не двигалась, а его знакомый прошел мимо.
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев возмутился инцидентом на улице в Ярославле, где мужчина беспричинно ударил прохожую, и пообещал найти преступника и "применить самые жесткие меры".
В соцсетях появилось видео, как двое мужчин идут по улице, перед ними, не спеша, бредет пожилая женщина с сумкой. Один из мужчин без причины бьет ее по голове, отчего женщина падает и не двигается. Как ни в чем не бывало мужчины продолжают путь.
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"Взял на личный контроль ситуацию с нападением на улице Чехова в Ярославле. Там сегодня днем неадекватный мужчина напал на пожилую женщину", - написал Евраев в своем канале на платформе "Макс".
Он отметил, что с мужчиной был его знакомый, который никак не отреагировал на эти действия - просто прошел мимо упавшей без сознания женщины, подчеркнул Евраев.
"Всех подобных "деятелей" будем оперативно отыскивать и принимать к ним самые жесткие меры в соответствии с Уголовным кодексом", - сообщил губернатор.
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