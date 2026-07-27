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Продавцы Wildberries, пострадавшие от атак БПЛА, получат промобонусы - РИА Новости, 27.07.2026
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18:02 27.07.2026
Продавцы Wildberries, пострадавшие от атак БПЛА, получат промобонусы

Продавцы Wildberries получат промобонусы на оплату до 90% стоимости продвижения

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска Wildberries
Вывеска Wildberries - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска Wildberries. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Продавцы Wildberries с небольшим оборотом получат промобонусы на оплату продвижения товаров.
  • Бонусами можно будет оплачивать до 90% стоимости кампаний продвижения.
  • Промобонусы можно потратить в кабинетах «WB Продвижение» и «WB Медиа».
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Продавцы Wildberries с небольшим оборотом, чьи товары и операционная деятельность пострадали в результате атак БПЛА на склады компании, получат промобонусы на оплату до 90% стоимости продвижения товаров через рекламную экосистему маркетплейса, сообщили в пресс-службе РВБ (объединенная компания Wildberries&Russ).
"РВБ Медиа" объявляет о запуске мер поддержки наиболее уязвимых продавцов Wildberries с небольшими оборотами. Эти продавцы получат промобонусы на оплату кампаний продвижения, бонусами можно будет оплачивать до 90% стоимости кампаний", - говорится в сообщении компании.
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Отмечается, что инициатива запущена в рамках комплекса мер по поддержке предпринимателей на Wildberries и позволит продавцам сохранить эффективность кампаний и продолжить удерживать позиции в выдаче без дополнительной финансовой нагрузки.
Там уточнили, что промобонусы можно потратить в кабинетах "WB Продвижение" и "WB Медиа". "Это дает возможность бизнесу продолжать активное продвижение и подготовку к осеннему сезону. Узнать количество доступных промобонусов и срок их действия можно в разделе "Мои задания" личного кабинета WB Продвижение", - добавили в компании.
Ранее в пресс-службе маркетплейса сообщали, что продавцы Wildberries, чьи товары и операционная деятельность пострадали в результате атак БПЛА на склады компании, получили отсрочку по кредитам.
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