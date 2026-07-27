Продавцы Wildberries, пострадавшие от атак БПЛА, получат промобонусы

Краткий пересказ от РИА ИИ Продавцы Wildberries с небольшим оборотом получат промобонусы на оплату продвижения товаров.

Бонусами можно будет оплачивать до 90% стоимости кампаний продвижения.

Промобонусы можно потратить в кабинетах «WB Продвижение» и «WB Медиа».

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Продавцы Wildberries с небольшим оборотом, чьи товары и операционная деятельность пострадали в результате атак БПЛА на склады компании, получат промобонусы на оплату до 90% стоимости продвижения товаров через рекламную экосистему маркетплейса, Продавцы Wildberries с небольшим оборотом, чьи товары и операционная деятельность пострадали в результате атак БПЛА на склады компании, получат промобонусы на оплату до 90% стоимости продвижения товаров через рекламную экосистему маркетплейса, сообщили в пресс-службе РВБ (объединенная компания Wildberries&Russ).

"РВБ Медиа" объявляет о запуске мер поддержки наиболее уязвимых продавцов Wildberries с небольшими оборотами. Эти продавцы получат промобонусы на оплату кампаний продвижения, бонусами можно будет оплачивать до 90% стоимости кампаний", - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что инициатива запущена в рамках комплекса мер по поддержке предпринимателей на Wildberries и позволит продавцам сохранить эффективность кампаний и продолжить удерживать позиции в выдаче без дополнительной финансовой нагрузки.

Там уточнили, что промобонусы можно потратить в кабинетах "WB Продвижение" и "WB Медиа". "Это дает возможность бизнесу продолжать активное продвижение и подготовку к осеннему сезону. Узнать количество доступных промобонусов и срок их действия можно в разделе "Мои задания" личного кабинета WB Продвижение", - добавили в компании.