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Соцфонд рассказал, от чего зависит размер соцвыплат медперсоналу - РИА Новости, 27.07.2026
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13:50 27.07.2026
Соцфонд рассказал, от чего зависит размер соцвыплат медперсоналу

Соцфонд: размер соцвыплат медперсоналу зависит от категории и нагрузки работника

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Размер специальной социальной выплаты медперсоналу зависит от категории работника, типа компании и численности населенного пункта.
  • На размер выплаты влияет нагрузка, то есть соотношение фактически отработанных часов и нормы рабочих часов за месяц.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Размер специальной социальной выплаты медперсоналу зависит от категории работника, типа компании и численности населенного пункта, сообщил Социальный фонд РФ в канале на платформе "Макс".
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"Соцфонд выплачивает средства на основе данных медицинских организаций. Работодатели сами ведут необходимые расчеты. Размер выплаты зависит от категории работника; вида медицинской организации; населенного пункта", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на размер выплаты влияет в том числе нагрузка, то есть соотношение фактически отработанных часов и нормы рабочих часов за месяц, определенной законом.
Согласно данным ведомства, при выполнении или перевыполнении месячной нормы часов медик получит максимальную выплату. Если норма не закрыта, сумму надбавки пропорционально урежут. Так, например, если врач уйдет в отпуск и отработает только часть нормы часов, ему перечислят меньшую сумму.
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