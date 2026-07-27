Соцфонд рассказал, от чего зависит размер соцвыплат медперсоналу

"Соцфонд выплачивает средства на основе данных медицинских организаций. Работодатели сами ведут необходимые расчеты. Размер выплаты зависит от категории работника; вида медицинской организации; населенного пункта", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на размер выплаты влияет в том числе нагрузка, то есть соотношение фактически отработанных часов и нормы рабочих часов за месяц, определенной законом.

Согласно данным ведомства, при выполнении или перевыполнении месячной нормы часов медик получит максимальную выплату. Если норма не закрыта, сумму надбавки пропорционально урежут. Так, например, если врач уйдет в отпуск и отработает только часть нормы часов, ему перечислят меньшую сумму.