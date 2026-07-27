Штаб по наблюдению за выборами в Приморье и партии будут сотрудничать

ВЛАДИВОСТОК, 27 июл – РИА Новости. Представители политических партий и регионального общественного штаба по наблюдению за выборами в Приморье подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает краевое заксобрание.

"Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве регионального общественного штаба по наблюдению за выборами депутатов Государственной думы IX созыва и депутатов законодательного собрания Приморского края с политическими партиями", - говорится в сообщении.

Спикер краевого парламента Антон Волошко отметил, что сегодня представители разных политических сил, разных убеждений и идеологических установок пришли к одному единому мнению о том, что самое главное в выборах - это их честность, прозрачность и профессиональное наблюдение.

"Любой здравомыслящий человек совершенно точно стоит на фундаменте честности и справедливости любого процесса, в том числе процесса политического. Приморский край, мне кажется, являет собой образец этой очень прозрачной системы", - приводятся в сообщении слова Волошко.