Штаб по наблюдению за выборами в Приморье и партии будут сотрудничать

ВЛАДИВОСТОК, 27 июл – РИА Новости. Представители политических партий и регионального общественного штаба по наблюдению за выборами в Приморье подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает краевое заксобрание.
"Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве регионального общественного штаба по наблюдению за выборами депутатов Государственной думы IX созыва и депутатов законодательного собрания Приморского края с политическими партиями", - говорится в сообщении.
Спикер краевого парламента Антон Волошко отметил, что сегодня представители разных политических сил, разных убеждений и идеологических установок пришли к одному единому мнению о том, что самое главное в выборах - это их честность, прозрачность и профессиональное наблюдение.
"Любой здравомыслящий человек совершенно точно стоит на фундаменте честности и справедливости любого процесса, в том числе процесса политического. Приморский край, мне кажется, являет собой образец этой очень прозрачной системы", - приводятся в сообщении слова Волошко.
В сентябре в Приморье пройдут выборы депутатов Государственной думы IX созыва и депутатов регионального законодательного собрания. Тридцать краевых депутатов изберут по одномандатным округам, еще 10 - по партийным спискам. По такой же системе пройдут и выборы в Госдуму. В регионе сформировано 1253 избирательных участка, на выборах будут работать 10 645 членов избирательных комиссий и 3500 наблюдателей.
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20 июля, 14:45