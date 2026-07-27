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Путин отметил рост уровня политической культуры в России за последние годы - РИА Новости, 27.07.2026
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14:19 27.07.2026 (обновлено: 15:31 27.07.2026)
Путин отметил рост уровня политической культуры в России за последние годы

Путин уверен, что кампания по выборам в ГД пройдет с уважением к избирателям

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва.
  • Путин выразил уверенность, что парламентские партии проведут предвыборную кампанию с уважением к избирателям и конкурентам.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами выразил уверенность, что парламентские партии будут вести предвыборную кампанию с уважением к избирателям и к конкурентам.
Путин в понедельник провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва.
"Уверен, что парламентские партии проведут избирательную кампанию с уважением к нашим избирателям и, конечно, друг к другу. Уровень политической культуры за предыдущие годы, в том числе и за период вашей работы в этом составе, конечно, у нас укреплялся и повышался. Надеюсь, что все это будет использовано в практической работе", - сказал глава государства в ходе встречи.
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