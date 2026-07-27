Путин отметил рост уровня политической культуры в России за последние годы

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами выразил уверенность, что парламентские партии будут вести предвыборную кампанию с уважением к избирателям и к конкурентам.

"Уверен, что парламентские партии проведут избирательную кампанию с уважением к нашим избирателям и, конечно, друг к другу. Уровень политической культуры за предыдущие годы, в том числе и за период вашей работы в этом составе, конечно, у нас укреплялся и повышался. Надеюсь, что все это будет использовано в практической работе", - сказал глава государства в ходе встречи.