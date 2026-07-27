ЛУГАНСК, 27 июл — РИА Новости. ВСУ атаковали гражданских во время гуманитарной операции по выводу мирных жителей из Константиновки в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки "Южная".

"Когда группа мирных жителей уже покидала опасную зону, украинские военнослужащие применили по беззащитным людям FPV-дроны. Целью удара стали не позиции российских войск, а именно мирные граждане Константиновки — те самые люди, которых киевский режим годами называл "своими", — рассказали там.