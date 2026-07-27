ВСУ атаковали мирных жителей при эвакуации из Константиновки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ атаковали мирных жителей Константиновки в ДНР, когда российские военные выводили их из опасной зоны.
- Два человека получили ранения, бойцы оказали им первую помощь.
- После этого они продолжили эвакуацию.
ЛУГАНСК, 27 июл — РИА Новости. ВСУ атаковали гражданских во время гуманитарной операции по выводу мирных жителей из Константиновки в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки "Южная".
"Когда группа мирных жителей уже покидала опасную зону, украинские военнослужащие применили по беззащитным людям FPV-дроны. Целью удара стали не позиции российских войск, а именно мирные граждане Константиновки — те самые люди, которых киевский режим годами называл "своими", — рассказали там.
Видеосъемка произошедшего есть в распоряжении РИА Новости. Как уточняется, атака пришлась на то время, когда военнослужащие эвакуировали группу из пяти взрослых и двух подростков. Два человека получили ранения. Российские бойцы оказали им первую медицинскую помощь и продолжили эвакуацию.
"Атака FPV-дронами на собственных граждан — это не военная необходимость. Это акт отчаяния и попытка запугать людей, чтобы они молчали. Но запугать тех, кто уже пережил ужасы войны под обстрелами ВСУ, невозможно", — подчеркнули в пресс-центре.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки 3 июля. Верховный главнокомандующий назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
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