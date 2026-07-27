Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали мирных жителей при эвакуации из Константиновки - РИА Новости, 27.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:12 27.07.2026 (обновлено: 23:44 27.07.2026)
ВСУ атаковали мирных жителей при эвакуации из Константиновки

Дроны ВСУ ранили двоих гражданских при эвакуации из освобожденной Константиновки

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ атаковали мирных жителей Константиновки в ДНР, когда российские военные выводили их из опасной зоны.
  • Два человека получили ранения, бойцы оказали им первую помощь.
  • После этого они продолжили эвакуацию.
ЛУГАНСК, 27 июл — РИА Новости. ВСУ атаковали гражданских во время гуманитарной операции по выводу мирных жителей из Константиновки в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки "Южная".
"Когда группа мирных жителей уже покидала опасную зону, украинские военнослужащие применили по беззащитным людям FPV-дроны. Целью удара стали не позиции российских войск, а именно мирные граждане Константиновки — те самые люди, которых киевский режим годами называл "своими", — рассказали там.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
"Этого недостаточно!" Зеленский выступил с наглым требованием к Западу
Вчера, 20:05
Видеосъемка произошедшего есть в распоряжении РИА Новости. Как уточняется, атака пришлась на то время, когда военнослужащие эвакуировали группу из пяти взрослых и двух подростков. Два человека получили ранения. Российские бойцы оказали им первую медицинскую помощь и продолжили эвакуацию.
"Атака FPV-дронами на собственных граждан — это не военная необходимость. Это акт отчаяния и попытка запугать людей, чтобы они молчали. Но запугать тех, кто уже пережил ужасы войны под обстрелами ВСУ, невозможно", — подчеркнули в пресс-центре.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки 3 июля. Верховный главнокомандующий назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала