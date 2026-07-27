ВСУ стали использовать дешевые нидерландские ракеты, пишут СМИ

К статье также прикреплены фотографии, на которых запечатлены фрагменты одного из таких аппаратов, который был уничтожен. Утверждается, что снаряд мог быть перехвачен российской системой ПВО.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.