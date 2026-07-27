Краткий пересказ от РИА ИИ
- Боевики ВСУ стали использовать нидерландские крылатые ракеты Ruta Block 1, утверждает американский портал War Zone.
- Ракеты Ruta Block 1 производятся компанией Destinus и около двух лет поставляются украинским военным.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Боевики ВСУ стали использовать дешевые ракеты производства Нидерландов модели Ruta Block 1, утверждает американский портал War Zone (TWZ).
"Появились доказательства использования Украиной нидерландских крылатых ракет Ruta Block 1. Дальнобойное оружие стало частью боевых действий", - говорится в статье, опубликованной на сайте портала.
К статье также прикреплены фотографии, на которых запечатлены фрагменты одного из таких аппаратов, который был уничтожен. Утверждается, что снаряд мог быть перехвачен российской системой ПВО.
Как сообщает TWZ, такие ракеты изготавливаются компанией Destinus, которая базируется в Нидерландах. По информации портала, эта корпорация уже около двух лет поставляет украинским военным свою продукцию.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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22 июня 2022, 17:18