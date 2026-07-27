Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при атаках ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 27.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:12 27.07.2026 (обновлено: 23:11 27.07.2026)
В Белгородской области при атаках ВСУ погиб мирный житель

При атаках дронов ВСУ погиб житель Белгородской области, еще двое пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При атаке ВСУ на коммерческий объект в Белгородской области погиб мирный житель.
  • Двоих пострадавших увезли в больницу.
  • Один из них находится в тяжелом состоянии.
  • Повреждены жилые дома, гараж предприятия, шесть автомобилей и спецтехника.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. При атаке ВСУ на Белгородскую область погиб мирный житель, сообщил региональный оперштаб.
"В Белгороде беспилотник атаковал еще один коммерческий объект. От полученных ранений мужчина скончался на месте", — рассказали там.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
МИД пообещал привлечь к ответственности причастных к украинскому террору
Вчера, 18:07
Еще одному осколками повредило руки, ноги и грудную клетку. Его увезли в областную клиническую больницу. Тем временем в селе Глотово Грайворонского округа мужчина получил открытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.
В трех муниципалитетах повреждения получили три частных дома и один многоквартирный, навес, коммерческий объект, гараж предприятия, шесть автомобилей и спецтехника.
В ответ на атаки украинских боевиков на мирное население ВС России последовательно бьют по центрам принятия решений и командным пунктам, а также предприятиям, которые киевский режим использует совместно с натовскими специалистами, ответственными за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение.
В Минобороны не раз подчеркивали, что бойцы при этом используют ударные БПЛА и высокоточное оружие дальнего действия, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородВооруженные силы УкраиныШебекиноГрайворонский районБелгородский районШебекинский районПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала