Краткий пересказ от РИА ИИ
- При атаке ВСУ на коммерческий объект в Белгородской области погиб мирный житель.
- Двоих пострадавших увезли в больницу.
- Один из них находится в тяжелом состоянии.
- Повреждены жилые дома, гараж предприятия, шесть автомобилей и спецтехника.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. При атаке ВСУ на Белгородскую область погиб мирный житель, сообщил региональный оперштаб.
"В Белгороде беспилотник атаковал еще один коммерческий объект. От полученных ранений мужчина скончался на месте", — рассказали там.
Еще одному осколками повредило руки, ноги и грудную клетку. Его увезли в областную клиническую больницу. Тем временем в селе Глотово Грайворонского округа мужчина получил открытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.
В трех муниципалитетах повреждения получили три частных дома и один многоквартирный, навес, коммерческий объект, гараж предприятия, шесть автомобилей и спецтехника.
В ответ на атаки украинских боевиков на мирное население ВС России последовательно бьют по центрам принятия решений и командным пунктам, а также предприятиям, которые киевский режим использует совместно с натовскими специалистами, ответственными за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение.
В Минобороны не раз подчеркивали, что бойцы при этом используют ударные БПЛА и высокоточное оружие дальнего действия, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18