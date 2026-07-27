Краткий пересказ от РИА ИИ При атаке ВСУ на коммерческий объект в Белгородской области погиб мирный житель.

Двоих пострадавших увезли в больницу.

Один из них находится в тяжелом состоянии.

Повреждены жилые дома, гараж предприятия, шесть автомобилей и спецтехника.

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. При атаке ВСУ на Белгородскую область погиб мирный житель, сообщил региональный При атаке ВСУ на Белгородскую область погиб мирный житель, сообщил региональный оперштаб

"В Белгороде беспилотник атаковал еще один коммерческий объект. От полученных ранений мужчина скончался на месте", — рассказали там.

Еще одному осколками повредило руки, ноги и грудную клетку. Его увезли в областную клиническую больницу. Тем временем в селе Глотово Грайворонского округа мужчина получил открытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

В трех муниципалитетах повреждения получили три частных дома и один многоквартирный, навес, коммерческий объект, гараж предприятия, шесть автомобилей и спецтехника.

В ответ на атаки украинских боевиков на мирное население ВС России последовательно бьют по центрам принятия решений и командным пунктам, а также предприятиям, которые киевский режим использует совместно с натовскими специалистами, ответственными за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение.