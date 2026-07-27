ВСУ выпустили семь тысяч снарядов по гражданским объектам с 13 по 19 июля

ООН, 27 июл – РИА Новости. За период с 13 по 19 июля вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили более семи тысяч боеприпасов по гражданским объектам России, в результате чего погибли 69 человек и еще 364 были ранены, заявила исполняющая обязанности постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева.