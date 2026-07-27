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ВСУ выпустили семь тысяч снарядов по гражданским объектам с 13 по 19 июля - РИА Новости, 27.07.2026
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17:57 27.07.2026 (обновлено: 18:07 27.07.2026)
ВСУ выпустили семь тысяч снарядов по гражданским объектам с 13 по 19 июля

Около 70 человек погибли при атаках ВСУ на гражданские объекты с 13 по 19 июля

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФрагмент двигателя беспилотника
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За период с 13 по 19 июля ВСУ выпустили более семи тысяч боеприпасов по гражданским объектам России.
  • Погибли 69 человек, включая двух детей.
  • Еще 364 человека пострадали.
ООН, 27 июл – РИА Новости. За период с 13 по 19 июля вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили более семи тысяч боеприпасов по гражданским объектам России, в результате чего погибли 69 человек и еще 364 были ранены, заявила исполняющая обязанности постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева.
"За период с 13 по 19 июля от обстрелов украинских нацистов пострадали 433 мирных жителя России, ранены 364 человека, включая 12 детей, погибли 69 человек, в том числе два ребенка. Всего по гражданским объектам на российской территории ВСУ выпустили 7168 боеприпасов", - сказала дипломат во время заседания Совбеза ООН по ситуации на Украине.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныООНПроисшествияАнна ЕвстигнееваУкраина
 
 
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