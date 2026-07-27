ВСУ выпустили семь тысяч снарядов по гражданским объектам с 13 по 19 июля

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За период с 13 по 19 июля ВСУ выпустили более семи тысяч боеприпасов по гражданским объектам России.
- Погибли 69 человек, включая двух детей.
- Еще 364 человека пострадали.
ООН, 27 июл – РИА Новости. За период с 13 по 19 июля вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили более семи тысяч боеприпасов по гражданским объектам России, в результате чего погибли 69 человек и еще 364 были ранены, заявила исполняющая обязанности постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева.
"За период с 13 по 19 июля от обстрелов украинских нацистов пострадали 433 мирных жителя России, ранены 364 человека, включая 12 детей, погибли 69 человек, в том числе два ребенка. Всего по гражданским объектам на российской территории ВСУ выпустили 7168 боеприпасов", - сказала дипломат во время заседания Совбеза ООН по ситуации на Украине.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18