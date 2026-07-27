ВСУ терпят поражение, поэтому бьют по гражданским объектам, заявили в ГД

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Киеву ничего не остается кроме ударов по гражданской инфраструктуре России из-за того, что ВСУ терпят поражение на фронте, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов.