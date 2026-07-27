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ВСУ терпят поражение, поэтому бьют по гражданским объектам, заявили в ГД - РИА Новости, 27.07.2026
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13:00 27.07.2026
ВСУ терпят поражение, поэтому бьют по гражданским объектам, заявили в ГД

Картаполов: Киеву ничего не остается кроме ударов по гражданской инфраструктуре

© Фото : Следком/MAXРабота экстренных служб на месте атаки ВСУ на базу отдыха в поселке Кирилловка в Запорожской области
Работа экстренных служб на месте атаки ВСУ на базу отдыха в поселке Кирилловка в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : Следком/MAX
Работа экстренных служб на месте атаки ВСУ на базу отдыха в поселке Кирилловка в Запорожской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По заявлению генерал-полковника Андрея Картаполова, ВСУ терпят поражение на фронте и поэтому наносят удары по гражданской инфраструктуре России.
  • Российские войска освободили еще два населенных пункта в ДНР и Днепропетровской области, и на всех направлениях продвигаются вперед.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Киеву ничего не остается кроме ударов по гражданской инфраструктуре России из-за того, что ВСУ терпят поражение на фронте, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов.
"Киеву ничего не остается кроме как наносить удары по гражданской инфраструктуре, потому что они терпят поражение на фронте", - сказал Картаполов, комментируя ситуацию на фронте.
Депутат напомнил, что за прошедшие сутки российские войска освободили еще два населенных пункта в ДНР и в Днепропетровской области.
"На всех направлениях наши войска продвигаются вперед", - подчеркнул он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
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