Краткий пересказ от РИА ИИ
- По заявлению генерал-полковника Андрея Картаполова, ВСУ терпят поражение на фронте и поэтому наносят удары по гражданской инфраструктуре России.
- Российские войска освободили еще два населенных пункта в ДНР и Днепропетровской области, и на всех направлениях продвигаются вперед.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Киеву ничего не остается кроме ударов по гражданской инфраструктуре России из-за того, что ВСУ терпят поражение на фронте, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов.
"Киеву ничего не остается кроме как наносить удары по гражданской инфраструктуре, потому что они терпят поражение на фронте", - сказал Картаполов, комментируя ситуацию на фронте.
Депутат напомнил, что за прошедшие сутки российские войска освободили еще два населенных пункта в ДНР и в Днепропетровской области.
"На всех направлениях наши войска продвигаются вперед", - подчеркнул он.