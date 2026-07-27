Российские бойцы столкнулись с польскими наемниками в боях за Белицкое

"В одной из многоэтажек была банда наемников-поляков. Мы с ними пытались общаться по-русски, по-английски — они нас не понимали. Нам дали команду их штурмовать. Штурмовали двумя группами: одна отвлекала с подъезда снизу, а моя группа зашла с первого подъезда с чердака, спустилась вниз и закидала их гранатами, ликвидировав. Это самое запоминающееся. Мы поняли из их слов: "курва" и прочий мат. По речи поняли, что это поляки", — рассказал Шаповалов.