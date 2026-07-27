Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские военнослужащие в ходе боев за Белицкое в ДНР столкнулись с группой польских наемников.
- Их ликвидировали в одной из многоэтажек.
ДОНЕЦК, 27 июл — РИА Новости. Российские военнослужащие в ходе боев за Белицкое в ДНР столкнулись с группой польских наемников, рассказал РИА Новости стрелок 5-й гвардейской бригады 51-й общевойсковой армии группировки войск "Центр" Денис Шаповалов.
Собеседник агентства сообщил, что во время зачистки одной из многоэтажек российские штурмовики обнаружили группу иностранных наемников.
"В одной из многоэтажек была банда наемников-поляков. Мы с ними пытались общаться по-русски, по-английски — они нас не понимали. Нам дали команду их штурмовать. Штурмовали двумя группами: одна отвлекала с подъезда снизу, а моя группа зашла с первого подъезда с чердака, спустилась вниз и закидала их гранатами, ликвидировав. Это самое запоминающееся. Мы поняли из их слов: "курва" и прочий мат. По речи поняли, что это поляки", — рассказал Шаповалов.
Командир взвода 5-й гвардейской бригады 51-й общевойсковой армии группировки войск "Центр" Кирилл Шкляев, в свою очередь, сообщил РИА Новости, что в ходе боев за Белицкое российские военнослужащие также столкнулись с наемником из Венгрии.
Минобороны РФ 23 июля сообщило об освобождении населенного пункта Белицкое в ДНР.