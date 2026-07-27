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Российские бойцы столкнулись с польскими наемниками в боях за Белицкое - РИА Новости, 27.07.2026
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11:23 27.07.2026
Российские бойцы столкнулись с польскими наемниками в боях за Белицкое

Шаповалов: ВС России в Белицком столкнулись с группой польских наемников

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие совместно с иностранными наемниками
Украинские военнослужащие совместно с иностранными наемниками - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие совместно с иностранными наемниками. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские военнослужащие в ходе боев за Белицкое в ДНР столкнулись с группой польских наемников.
  • Их ликвидировали в одной из многоэтажек.
ДОНЕЦК, 27 июл — РИА Новости. Российские военнослужащие в ходе боев за Белицкое в ДНР столкнулись с группой польских наемников, рассказал РИА Новости стрелок 5-й гвардейской бригады 51-й общевойсковой армии группировки войск "Центр" Денис Шаповалов.
Собеседник агентства сообщил, что во время зачистки одной из многоэтажек российские штурмовики обнаружили группу иностранных наемников.
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"В одной из многоэтажек была банда наемников-поляков. Мы с ними пытались общаться по-русски, по-английски — они нас не понимали. Нам дали команду их штурмовать. Штурмовали двумя группами: одна отвлекала с подъезда снизу, а моя группа зашла с первого подъезда с чердака, спустилась вниз и закидала их гранатами, ликвидировав. Это самое запоминающееся. Мы поняли из их слов: "курва" и прочий мат. По речи поняли, что это поляки", — рассказал Шаповалов.
Командир взвода 5-й гвардейской бригады 51-й общевойсковой армии группировки войск "Центр" Кирилл Шкляев, в свою очередь, сообщил РИА Новости, что в ходе боев за Белицкое российские военнослужащие также столкнулись с наемником из Венгрии.
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