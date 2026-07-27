Пять детей погибли при ударе ВСУ по турбазе в Кирилловке 25 июля

ВСУ в ночь на 25 июля ударили беспилотниками по турбазам в Кирилловке Запорожской области. По последним данным, погибли 12 человек, в том числе дети, 19 пострадали. Из-под завалов удалось спасти двух человек, один из них - ребенок. Двадцать шесток июля в Запорожской области в связи с трагедией в Кирилловке было объявлено днем траура.