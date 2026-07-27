Пять детей погибли при ударе ВСУ по турбазе в Кирилловке 25 июля

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пять детей погибли при ударе по турбазе в Кирилловке 25 июля.
- С 2022 года Запорожская область потеряла 17 детей.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Пять детей погибли при ударе ВСУ по турбазе в запорожской Кирилловке 25 июля, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"С 2022 года Запорожская область потеряла 17 детей, еще пять маленьких наших жителей погибли 25 июля 2026 года в результате циничной, не имеющей никаких оправданий атаки врага на базу отдыха в Кирилловке Мелитопольского городского округа", - написал Балицкий в канале на платформе "Макс".
ВСУ в ночь на 25 июля ударили беспилотниками по турбазам в Кирилловке Запорожской области. По последним данным, погибли 12 человек, в том числе дети, 19 пострадали. Из-под завалов удалось спасти двух человек, один из них - ребенок. Двадцать шесток июля в Запорожской области в связи с трагедией в Кирилловке было объявлено днем траура.