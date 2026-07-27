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В Курской области четыре человека пострадали из-за атак ВСУ за сутки - РИА Новости, 27.07.2026
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10:06 27.07.2026
В Курской области четыре человека пострадали из-за атак ВСУ за сутки

Хинштейн: 4 человека пострадали при атаках ВСУ на Курскую область

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атак ВСУ на Рыльск и Рыльский район Курской области пострадали четыре человека, все они находятся на амбулаторном лечении.
  • Повреждено остекление и фасад многоквартирного дома, автомобиль в Рыльске, а также трактор в селе Мазеповка Рыльского района.
КУРСК, 27 июл - РИА Новости. Четыре человека пострадали за прошедшие сутки в результате атак ВСУ на Рыльск и Рыльский район Курской области, погибших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
В своем канале на платформе "Макс" он разместил сводку об оперативной обстановке за прошедшие сутки.
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"В результате атак пострадали четыре человека: в городе Рыльске — 36-летний, 39-летний и 51-летний мужчины, в селе Мазеповка Рыльского района у 36-летнего мужчины акубаротравма", - написал Хинштейн .
Губернатор отметил, что все они находятся на амбулаторном лечении.
"В результате атак в Рыльске повреждено остекление и фасад МКД (многоквартирного дома - ред.), автомобиль. В селе Мазеповка Рыльского района поврежден трактор", - добавил он.
По словам Хинштейна, погибших нет.
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