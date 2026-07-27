ВСУ атаковали Белгородскую область более 90 раз за сутки

БЕЛГОРОД, 27 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки более 90 раз атаковали 13 муниципалитетов Белгородской области, сбит и подавлен 141 БПЛА, 13 мирных жителей ранены, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

"В результате ночных вражеских атак ранения получили 13 человек, среди которых двое детей — брат и сестра. Одиннадцатилетний мальчик находится в тяжелом состоянии, у его 2-летней сестры состояние средней степени тяжести... При необходимости будем направлять их в федеральные клиники", - уточнил Шуваев.