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ВСУ атаковали Белгородскую область более 90 раз за сутки - РИА Новости, 27.07.2026
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09:16 27.07.2026
ВСУ атаковали Белгородскую область более 90 раз за сутки

Шуваев: в Белгородской области за сутки сбили 141 БПЛА

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские военные за прошедшие сутки более 90 раз атаковали 13 муниципалитетов Белгородской области.
  • Сбит и подавлен 141 беспилотник, противник совершил 10 артиллерийских обстрелов и пять раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА.
  • В результате атак ранения получили 13 человек, среди которых двое детей.
БЕЛГОРОД, 27 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки более 90 раз атаковали 13 муниципалитетов Белгородской области, сбит и подавлен 141 БПЛА, 13 мирных жителей ранены, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
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"За минувшие сутки киевский режим 93 раза атаковал территорию Белгородской области… Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбит и подавлен 141 вражеский беспилотник", - написал Шуваев в канале на платформе "Макс".
Он добавил, что противник совершил 10 артиллерийских обстрелов, а также пять раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Удары были нанесены по 13 муниципалитетам. Врио губернатора отметил, что ночью Белгород подвергся массированной атаке дронов ВСУ — повреждены жилые дома в центре, сгорело больше 15 машин.
"В результате ночных вражеских атак ранения получили 13 человек, среди которых двое детей — брат и сестра. Одиннадцатилетний мальчик находится в тяжелом состоянии, у его 2-летней сестры состояние средней степени тяжести... При необходимости будем направлять их в федеральные клиники", - уточнил Шуваев.
Кроме того, по данным в Telegram-канале оперштаба, в воскресенье в городской больнице Белгорода №2 оказана помощь женщине с акубаротравмой, полученной в результате атаки БПЛА на многоквартирный дом 25 июля.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородАлександр ШуваевВооруженные силы Украины
 
 
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