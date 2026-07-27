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В Черниговской области без вести пропали больные мобилизованные ВСУ - РИА Новости, 27.07.2026
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06:42 27.07.2026
В Черниговской области без вести пропали больные мобилизованные ВСУ

В Черниговской области пропали без вести мобилизованные ВСУ старше 50 лет

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В подразделениях 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Черниговской области появились первые пропавшие без вести военнослужащие.
  • Большая часть пропавших военнослужащих была мобилизована в возрасте старше 50 лет и имела хронические заболевания, а у некоторых были психические расстройства.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Мобилизованные ВСУ с хроническими заболеваниями и старше 50 лет пропали без вести в подразделениях 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ, дислоцированных в Черниговской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, родственники украинских военнослужащих сообщают, что значительная часть пропавших была мобилизована в возрасте старше 50 лет и имела хронические заболевания.
"В подразделениях 143-й омбр ВСУ в Черниговской области появились первые пропавшие без вести военнослужащие. По сообщениям родственников украинских солдат, большая часть из них была предпенсионного возраста - старше 50 лет с хроническими заболеваниями, а некоторые даже имели психические расстройства, в том числе вызывающие временную амнезию", — сообщили в российских силовых структурах.
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