Губернатор Смоленской области и мэр Москвы провели рабочую встречу

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин и мэр Москвы Сергей Собянин провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили проекты по внедрению передовых цифровых решений в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве.

"В июне 2026 года на Петербургском международном экономическом форуме мы подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации строительного комплекса и ЖКХ на период до 2030 года. Документ предполагает комплексную цифровую трансформацию этих отраслей на территории нашего региона с использованием лучших московских практик", — написал Анохин в своем канале в мессенджере "Макс".

Губернатор уточнил, что речь идет о внедрении искусственного интеллекта, цифровых сервисов для градостроительного планирования и систем контроля за обращением с отходами. Это позволит сократить административные барьеры, ускорить процессы согласования и повысить прозрачность всего цикла — от проектирования до ввода объектов в эксплуатацию.