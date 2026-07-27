Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Смоленской области и мэр Москвы провели рабочую встречу - РИА Новости, 27.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
19:57 27.07.2026
Губернатор Смоленской области и мэр Москвы провели рабочую встречу

Губернатор Смоленщины Анохин и мэр Москвы Собянин провели рабочую встречу

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВасилий Анохин
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Василий Анохин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин и мэр Москвы Сергей Собянин провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили проекты по внедрению передовых цифровых решений в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве.
"В июне 2026 года на Петербургском международном экономическом форуме мы подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации строительного комплекса и ЖКХ на период до 2030 года. Документ предполагает комплексную цифровую трансформацию этих отраслей на территории нашего региона с использованием лучших московских практик", — написал Анохин в своем канале в мессенджере "Макс".
Губернатор уточнил, что речь идет о внедрении искусственного интеллекта, цифровых сервисов для градостроительного планирования и систем контроля за обращением с отходами. Это позволит сократить административные барьеры, ускорить процессы согласования и повысить прозрачность всего цикла — от проектирования до ввода объектов в эксплуатацию.
"Наше сотрудничество демонстрирует, как эффективное партнерство между субъектами федерации способствует развитию регионов и улучшению качества жизни граждан", — заключил Анохин.
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
Анохин рассказал о ремонтируемых учреждениях культуры в Смоленской области
24 июля, 21:27
 
Смоленская областьВасилий АнохинСергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала