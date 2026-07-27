Калужский губернатор обсудил сотрудничество с президентом Белоруссии

КАЛУГА, 27 июл – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко вопросы сотрудничества в различных сферах, получив от главы государства высокую оценку потенциала региона, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Калужской области.

"Двадцать седьмого июля в Минске в ходе визита делегации Калужской области в Республику Беларусь состоялась встреча президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и главы региона Владислава Шапши. Они обсудили вопросы взаимодействия в сфере промышленности, строительства, сельского хозяйства, транспортной логистики", - говорится в сообщении.

Лукашенко отметил, что отношения между Белоруссией и Калужской областью развиваются эффективно. В настоящее время товарооборот превысил 700 миллионов долларов, в планах - миллиард долларов. По оценке Лукашенко, возможности для этого есть, подчеркнули в правительстве региона.

Глава республики отметил сложившийся положительный опыт в сфере строительства. Отдельное внимание президент уделил созданию кооперационных связей, отметив, что Белоруссия готова поставлять в Калужскую область любую технику. Кроме того, белорусская сторона готова делиться опытом в сельском хозяйстве, в частности, в создании агрогородов, выстраивании структуры сельскохозяйственного производства в современной деревне, подчеркнул президент.

"Вопросы, связанные с экономикой, прежде всего, с развитием промышленности, сельского хозяйства, строительства, пожалуй, наиболее ярко демонстрируют успех нашего сотрудничества. Этому способствуют и наши побратимские связи и с Минском, и с Гомелем, и с Барановичами", - цитирует дислава Шапшу пресс-служба.

По словам губернатора, белорусские строители построили в Калужской области полмиллиона квадратных метров жилья, десять школ, восемь детских садов. Строятся школа и детский сад, в ближайших планах - еще одна школа. Он подчеркнул – качество работ высочайшее.