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Калужский губернатор обсудил сотрудничество с президентом Белоруссии - РИА Новости, 27.07.2026
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18:54 27.07.2026
Калужский губернатор обсудил сотрудничество с президентом Белоруссии

Владислав Шапша обсудил с Лукашенко вопросы сотрудничества в различных сферах

© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьВстреча президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и губернатора Калужской области Владислава Шапши в Минске
Встреча президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и губернатора Калужской области Владислава Шапши в Минске - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
Встреча президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и губернатора Калужской области Владислава Шапши в Минске
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КАЛУГА, 27 июл – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко вопросы сотрудничества в различных сферах, получив от главы государства высокую оценку потенциала региона, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Калужской области.
"Двадцать седьмого июля в Минске в ходе визита делегации Калужской области в Республику Беларусь состоялась встреча президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и главы региона Владислава Шапши. Они обсудили вопросы взаимодействия в сфере промышленности, строительства, сельского хозяйства, транспортной логистики", - говорится в сообщении.
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Лукашенко отметил, что отношения между Белоруссией и Калужской областью развиваются эффективно. В настоящее время товарооборот превысил 700 миллионов долларов, в планах - миллиард долларов. По оценке Лукашенко, возможности для этого есть, подчеркнули в правительстве региона.
Глава республики отметил сложившийся положительный опыт в сфере строительства. Отдельное внимание президент уделил созданию кооперационных связей, отметив, что Белоруссия готова поставлять в Калужскую область любую технику. Кроме того, белорусская сторона готова делиться опытом в сельском хозяйстве, в частности, в создании агрогородов, выстраивании структуры сельскохозяйственного производства в современной деревне, подчеркнул президент.
"Вопросы, связанные с экономикой, прежде всего, с развитием промышленности, сельского хозяйства, строительства, пожалуй, наиболее ярко демонстрируют успех нашего сотрудничества. Этому способствуют и наши побратимские связи и с Минском, и с Гомелем, и с Барановичами", - цитирует дислава Шапшу пресс-служба.
По словам губернатора, белорусские строители построили в Калужской области полмиллиона квадратных метров жилья, десять школ, восемь детских садов. Строятся школа и детский сад, в ближайших планах - еще одна школа. Он подчеркнул – качество работ высочайшее.
"Спасибо Александру Лукашенко за высокую оценку потенциала Калужской области и нашего сотрудничества. Беларусь - наш ключевой партнер. Благодарен Александру Григорьевичу за внимание к нашему региону, плодотворное сотрудничество. Уверен, оно будет только крепнуть. А достигнутые договоренности воплотятся в конкретные результаты на благо народов двух стран", - написал Шапша по итогам встречи в своем канале на платформе "Макс".
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