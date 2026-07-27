Минобороны отреагировало на слова Путина о действиях на поле боя

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В Минобороны РФ заверили, что Вооруженные силы на поле боя будут действовать аккуратно, бить точно и идти до конца.

В ходе церемонии награждения отличившихся депутатов один из них сказал Путину, что "мы победим, но смелее". Президент на это ответил, что Россия будет "действовать аккуратно, но настойчиво и последовательно добиваясь поставленных перед страной целей".