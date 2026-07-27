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Минобороны отреагировало на слова Путина о действиях на поле боя - РИА Новости, 27.07.2026
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15:49 27.07.2026 (обновлено: 15:51 27.07.2026)
Минобороны отреагировало на слова Путина о действиях на поле боя

Минобороны в ответ на слова Путина заявило, что ВС будут действовать аккуратно

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Минобороны в ответ на слова Путина о действиях на поле боя заявили, что Вооруженные силы будут действовать аккуратно, бить точно и идти до конца.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В Минобороны РФ заверили, что Вооруженные силы на поле боя будут действовать аккуратно, бить точно и идти до конца.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретился в Кремле с депутатами Госдумы восьмого созыва, чтобы подвести итоги их работы за прошедшие пять лет.
В ходе церемонии награждения отличившихся депутатов один из них сказал Путину, что "мы победим, но смелее". Президент на это ответил, что Россия будет "действовать аккуратно, но настойчиво и последовательно добиваясь поставленных перед страной целей".
"Победа куется профессионалами: действуем аккуратно, бьем точно, идем до конца!" - говорится в канале ведомства на платформе "Макс", в оформлении поста использованы сегодняшние слова Путина.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
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