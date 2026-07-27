В Чечне врачи спасли новорожденного после остановки сердца

В клинику в экстренном порядке поступила 27-летняя женщина на 35-й неделе беременности с угрозой преждевременных родов. Исследование выявило тяжелые акушерские осложнения: отслойку плаценты и брадикардию у плода, пациентку экстренно перевели в операционную. У женщины произошел полный разрыв матки по рубцу от предыдущих операций. Через пять минут после начала операции на свет появился мальчик весом 3100 граммов и ростом 51 сантиметр.