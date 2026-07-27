В Чечне врачи спасли новорожденного после остановки сердца

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Чеченские врачи спасли новорожденного после пятиминутной остановки сердца.
- У младенца при рождении отсутствовали сердцебиение и пульсация пуповины, но медики смогли стабилизировать его состояние.
- Сейчас малыш вне опасности, его самочувствие остается устойчивым.
ГРОЗНЫЙ, 27 июл — РИА Новости. Чеченские врачи спасли новорожденного после пятиминутной остановки сердца, рассказала РИА Новости заместитель главного врача по педиатрии Республиканского клинического центра охраны здоровья матери и ребенка имени Аймани Кадыровой Луиза Яскиева.
В клинику в экстренном порядке поступила 27-летняя женщина на 35-й неделе беременности с угрозой преждевременных родов. Исследование выявило тяжелые акушерские осложнения: отслойку плаценты и брадикардию у плода, пациентку экстренно перевели в операционную. У женщины произошел полный разрыв матки по рубцу от предыдущих операций. Через пять минут после начала операции на свет появился мальчик весом 3100 граммов и ростом 51 сантиметр.
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"У младенца при рождении отсутствовали сердцебиение и пульсация пуповины. Однако экстренные реанимационные мероприятия дали результат: уже на пятой минуте медики зафиксировали первый удар сердца, а к пятнадцатой минуте состояние крохи удалось полностью стабилизировать", — сообщила Яскиева.
По ее словам, сейчас малыш в безопасности, его самочувствие остается устойчивым.