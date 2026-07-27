Он отметил, что экономика этих стран сегодня стагнирует, кроме того, по его словам, они больше не нужны Соединенным Штатам.

"Нам надо ценить то, что у нас есть. У нас есть сильный президент, а для России, страны огромной, только сильный президент нужен. (Президент РФ Владимир - ред.) Путин сильный. Поэтому нам важно объединиться вокруг президента и со своей стороны постараться сделать все для того, чтобы как можно быстрее пришла победа. Мы это понимаем и, надеюсь, выборы нас не разделят", - добавил председатель ГД.