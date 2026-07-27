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Запад совершил огромную ошибку, развязав войну на Украине, заявил Володин - РИА Новости, 27.07.2026
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15:45 27.07.2026
Запад совершил огромную ошибку, развязав войну на Украине, заявил Володин

Володин: Западные страны совершили огромную ошибку, развязав войну на Украине

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииПредседатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что западные страны совершили огромную стратегическую ошибку, развязав войну на Украине.
  • По словам Володина, экономика западных стран стагнирует, и они больше не нужны Соединенным Штатам.
  • Володин отметил силу президента Владимира Путина и призвал объединиться вокруг него для достижения победы.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Западные страны совершили огромную стратегическую ошибку, развязав войну на Украине, это будет чревато для них последствиями, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Что касается западных стран, они совершили огромную стратегическую ошибку, то, что развязали войну на Украине, в нее втянулись. Последствия для них будут чреватыми. И в первую очередь от этого проиграют страны коллективного Запада", - сказал Володин журналистам.
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Он отметил, что экономика этих стран сегодня стагнирует, кроме того, по его словам, они больше не нужны Соединенным Штатам.
"Нам надо ценить то, что у нас есть. У нас есть сильный президент, а для России, страны огромной, только сильный президент нужен. (Президент РФ Владимир - ред.) Путин сильный. Поэтому нам важно объединиться вокруг президента и со своей стороны постараться сделать все для того, чтобы как можно быстрее пришла победа. Мы это понимаем и, надеюсь, выборы нас не разделят", - добавил председатель ГД.
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