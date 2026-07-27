Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что западные страны совершили огромную стратегическую ошибку, развязав войну на Украине.
- По словам Володина, экономика западных стран стагнирует, и они больше не нужны Соединенным Штатам.
- Володин отметил силу президента Владимира Путина и призвал объединиться вокруг него для достижения победы.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Западные страны совершили огромную стратегическую ошибку, развязав войну на Украине, это будет чревато для них последствиями, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он отметил, что экономика этих стран сегодня стагнирует, кроме того, по его словам, они больше не нужны Соединенным Штатам.
"Нам надо ценить то, что у нас есть. У нас есть сильный президент, а для России, страны огромной, только сильный президент нужен. (Президент РФ Владимир - ред.) Путин сильный. Поэтому нам важно объединиться вокруг президента и со своей стороны постараться сделать все для того, чтобы как можно быстрее пришла победа. Мы это понимаем и, надеюсь, выборы нас не разделят", - добавил председатель ГД.