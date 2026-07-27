Володин ответил на вопрос, возглавит ли он Госдуму девятого созыва

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вячеслав Володин, отвечая на вопрос о том, возглавит ли он Госдуму девятого созыва, заявил, что все решения Путина для него не обсуждаются.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, отвечая на вопрос, возглавит ли он Госдуму девятого созыва, заявил, что решения, которые принимает президент России Владимир Путин, для него не обсуждаются.
«
"Что касается меня, всегда говорил и еще раз подчеркну, я в повестке президента, и все решения, которые принимает наш президент, для меня не обсуждаются", - сказал Володин журналистам.
В понедельник состоялось заключительное пленарное заседание восьмого созыва Госдумы. Нынешний созыв Госдумы приступил к работе в 2021 году, и вскоре его полномочия завершатся - до очередных парламентских выборов в России остается менее двух месяцев. Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года.