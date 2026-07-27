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Володин ответил на вопрос, возглавит ли он Госдуму девятого созыва - РИА Новости, 27.07.2026
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Выборы в Государственную думу
 
15:40 27.07.2026 (обновлено: 15:48 27.07.2026)
Володин ответил на вопрос, возглавит ли он Госдуму девятого созыва

Володин заявил, что принятые Путиным решения для него не обсуждаются

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииПредседатель Государственной Думы Вячеслав Володин на завершающем заседании VIII созыва
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин на завершающем заседании VIII созыва - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин на завершающем заседании VIII созыва
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вячеслав Володин, отвечая на вопрос о том, возглавит ли он Госдуму девятого созыва, заявил, что все решения Путина для него не обсуждаются.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, отвечая на вопрос, возглавит ли он Госдуму девятого созыва, заявил, что решения, которые принимает президент России Владимир Путин, для него не обсуждаются.
«
"Что касается меня, всегда говорил и еще раз подчеркну, я в повестке президента, и все решения, которые принимает наш президент, для меня не обсуждаются", - сказал Володин журналистам.
В понедельник состоялось заключительное пленарное заседание восьмого созыва Госдумы. Нынешний созыв Госдумы приступил к работе в 2021 году, и вскоре его полномочия завершатся - до очередных парламентских выборов в России остается менее двух месяцев. Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года.
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